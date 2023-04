Kao the Kangaroo: The Trilogy выйдет на ПК в Steam и EGS 27 апреля. Kao the Kangaroo получит крупное DLC ©

Tate Multimedia объявила о скором выпуске набора игр о Кенгуру Као. Kao the Kangaroo: The Trilogy будет включать Kao the Kangaroo (2000), Kao the Kangaroo: Round 2 (2003) и Kao the Kangaroo: Mystery of Volcano (2005). Как раз вовремя, чтобы отпраздновать первую годовщину последней игры из серии Kao The Kangaroo, оригинальная трилогия выйдет 27 апреля в Steam и Epic Game Store.

Неделю спустя, 4 мая, для Kao The Kangaroo будет выпущено самое крупное DLC. Это новое DLC под названием «Bend the Roo’les» включает в себя совершенно новую кампанию с новым вражеским боссом: Crab King. А также 5 новых уровней с различными задачами, включая испытание на время, поднимающуюся лаву, затемнение света и даже 2D-уровень.

Также 4 мая на всех платформах выйдет Kao the Kangaroo: Anniversary Edition. Это специальное издание будет содержать базовую игру, выпущенную ранее DLC Oh! Well и свежий DLC Bend the Roo’les. Версия для ПК будет содержать книгу с иллюстрациями и саундтрек к игре.