Черный юмор и кровавые истории - Состоялся релиз приключения Killer Frequency ©

Компания-разработчик Team17 с радостью сообщает о выходе своего комедийного приключения под названием Killer Frequency. Важно подметить, что игра прямо сейчас доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbos Series X|S, Nintendo Switch и Meta Quest 2. Официальный релиз на платформе Steam состоится в 19:00 по МСК.

В Killer Frequency игрокам предстоит взять на себя роль радиоведущего под именем Форрест Нэш. В одну из смен ему поступает звонок от испуганного слушателя, который делится жуткой историей об убийстве. На протяжении всего прохождения нам нужно решать головоломки, исследовать окружающий мир и собирать пугающие улики, дабы спасти жизни невинных людей и даже свою.

Свежий видеоролик, выпущенный в честь релиза Killer Frequency, демонстрирует все ключевые аспекты игрового процесса. Поэтому рекомендуем с ним ознакомиться, прежде чем приобретать саму игру.