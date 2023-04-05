Kujlevka 06.04.2023
7 1 оценка

Стилизованная приключенческая игра Kujlevka выйдет 6 апреля

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monk70
Новости

Издатель Crytivo вместе с разработчиком Callback сообщили, что стилизованная приключенческая игра Kujlevka официально выйдет 6 апреля в Steam. Обычная деревня Куйлевка привыкла к трудным временам. В этот темный период постсоветской эры все не могло быть хуже... или еще более странным. Когда летающая тарелка врезается в дом председателя, вы должны представлять человечество перед этими потусторонними посетителями.

Это не ваша стереотипная встреча с инопланетянином. Вам будет поручено узнать все, что можно, об этих посетителях, прежде чем у них появится возможность изучить вас. Возьмите на себя ответственность за то, как разворачивается история, прокладывая курс через финансово и политически неспокойный период в истории.

Выйдите за рамки статичных диалогов и стен текста, чтобы исследовать деревню Куйлевка самостоятельно. В этом стилизованном приключении окунитесь в завораживающую атмосферу снов главного героя.

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Стилизованная приключенческая игра Kujlevka выйдет на ПК в Steam в апреле
Стилизованная приключенческая игра Kujlevka выйдет на ПК в Steam в апреле
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Мало проблем в девяностых было людям, так ещё и ерунда всякая с неба валится...

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Кей Овальд

Выглядит любопытно на самом деле.

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