Разработчики Last Epoch рассказали о Чернокнижнике, новом классе, который появится в полной версии 21 февраля

Eleventh Hour Games раскрыла подробности о Чернокнижнике, одном из двух новых классов мастерства, добавляемых в Action RPG Last Epoch, когда она выйдет из раннего доступа 21 февраля. Вместе с Сокольничим, Чернокнижник доводит общее количество навыков персонажей, доступных в Last Epoch на момент запуска, до пятнадцати. Чернокнижник — третье и последнее мастерство класса персонажей Послушника, присоединяющееся к существующим мастерствам Лича и Некроманта.
Тёмный волшебник светских искусств, Чернокнижник имеет доступ к шестнадцати навыкам, включая совершенно новые способности, уникальные для этого мастерства. И, как и каждый навык в Last Epoch, каждая из новых способностей Чернокнижника имеет свое собственное обширное дерево навыков с десятками настраиваемых узлов улучшения, которые предлагают огромное разнообразие положительных эффектов, преобразований типов урона, дополнительных эффектов и других модификаций основного навыка.
Чернокнижник использует пять разных проклятий:
- Мучение: это проклятие, которое длится 10 секунд, уменьшает урон, наносимый врагам с течением времени, и наносит некротический урон всем врагам, на которых оно действует, когда враг убит. Проклятие не суммируется.
- Покаяние: 15-секундное проклятие, которое заставляет затронутые цели получать 20 единиц урона от заклинаний огня, когда они атакуют вас или ваших миньонов. Это проклятие тоже не суммируется.
- Ветшание: это проклятие наносит 200 физического урона в течение 10 секунд, при этом дополнительный урон наносится со 100-процентной эффективностью в секунду. В зависимости от недостающего здоровья заклинателя цель со временем получает больше урона.
- Кислотная кожа: проклятие, которое наносит 80 единиц урона ядом в течение пяти секунд, наносит дополнительный урон с эффективностью 80 процентов в секунду и увеличивает вероятность получения критического удара на 20 процентов.
- Пытка: это проклятие наносит 120 некротического урона в течение 3 секунд, при этом дополнительный урон действует с эффективностью 200 процентов в секунду и уменьшает движение на 12 процентов.
Чернокнижник может передавать эти проклятия своим врагам не только с помощью навыков своего базового класса, таких как вызов скелетов и големов, но и с помощью собственных уникальных способностей.
К ним относятся, среди прочего:
- Стрелы Хаоса — залп огня и некротического урона.
- Праздник души, который высасывает энергию из ближайших врагов, чтобы повысить выживаемость.
- Нечестивая вуаль — защитное заклинание, которое превращает вас в туман и делает практически неуязвимым (сравнимо с Кровавым туманом некроманта в Diablo 4).
- Хтоническая трещина, трещина в земле, из которой изливаются духи, атакующие ближайших врагов.
- Призрачное пламя — тип огнемета, наносящий некротический и огненный урон.
класс
нет
Чернокнижнике че он не негр че за расизм