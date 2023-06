Last Labyrinth -Lucidity Lost- добралась до Nintendo Switch ©

Сегодня AMATA K.K. сообщила, что Last Labyrinth -Lucidity Lost-, режим монитора VR-игры про побег из комнаты Last Labyrinth, доступна сегодня для Nintendo Switch. Кроме того, Last Labyrinth, включая «L4», будет доступна в Epic Games Store летом 2023 года.

Версия Last Labyrinth -Lucidity Lost- для Nintendo Switch, режим монитора, который позволяет играть в Last Labyrinth без гарнитуры VR, доступна сегодня. Миром Last Labyrinth можно легко наслаждаться на Nintendo Switch, сохраняя при этом впечатление от игры.

VR-приключенческая игра Last Labyrinth — первая VR-игра от Amata, которая была выпущена на различных VR-платформах в ноябре 2019 года и получила различные награды и внимание благодаря отличному игровому процессу.