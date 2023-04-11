Для ПК-версии The Last of Us: Part 1 вышло небольшое обновление исправляющее проблемы с камерой при использовании мыши

The Last of Us Part 1 почти две недели назад и была встречена негативно из-за мелких и крупных технических проблем. Naughty Dog заявили, что в курсе проблем и активно работают над устранением самых очевидных ошибок. Сегодняшнее обновление 1.0.2.1 включает в себя очень востребованное исправление дрожания камеры, с которым сталкивались игроки, использующие мышь и клавиатуру.
По сути это все изменения данного хотфикса и его размер составляет всего 36 МБ. Более крупное обновление должно выйти в течение этой недели и, скорее всего, оно будет выпущено в пятницу.
Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков для поддержки будущих улучшений и патчей. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.
Им надо поучится оптимизации, у тех кто Atomic heart делал, чтоб игра шла даже на Эльбрусе.
Так в Атомике графон уровня фар края 5 какого-нибудь.
В фар край 5 какого-нибудь графон плохой?
returnal тоже хорошо играется)
Даже хуже, но при этом в 2 раза меньше фпс. Не понимаю почему эту недоделку называют идеалом оптимизона)
на сегодняшний день для меня идеал оптимизации это дневной гон
Ну ну потерпите ещё чуток ну чуток, через недельку ещё один малюсенький патч выйдет и так пока не исправим игру (Нет) :D
ахахахаахахах
Он все-таки доигрался.😄
Исправьте жор памяти и уничтожение процессора.
Тогда ждем до пятницы, а там видно будет, что это за крупное обновление такое.
а что конкретно "...почти две недели назад..."?
Да ни каких не было с этим проблем
Обновите свои ведра уже! Ещё в начале апреля прошел на ультрах и забыл о ней! На версии 1.0.1.6! 5600X, 6700Xt, 16GB 3600, NVME. В 2К на ультра, fsr качество 50-100 fps, ни одного вылета. Давайте, минусаните меня уже... . Неужели трудно выставить гребанный файл подкачки в 40 Гб? Конечно трудно, легче плакать что игра вылетает.
А чего так мало то? Всего 40... нужно как минимум 400 ставить.
У меня вот - вообще отключен он... и не вылетает)
Практически такая же система и настройки, только процессор i5 11400 и ОЗУ 32. Подкачку не трогал, по выбору системы стояла. Проблемы некоторые были (долгие загрузки, иногда статтеры), но ничего прям катастрофичного не встретил. Вылетов штуки 3-4 за все время было и только один раз именно прям во время игры.