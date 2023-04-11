The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 230 оценок

Для ПК-версии The Last of Us: Part 1 вышло небольшое обновление исправляющее проблемы с камерой при использовании мыши

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butcher69
Новости

The Last of Us Part 1 почти две недели назад и была встречена негативно из-за мелких и крупных технических проблем. Naughty Dog заявили, что в курсе проблем и активно работают над устранением самых очевидных ошибок. Сегодняшнее обновление 1.0.2.1 включает в себя очень востребованное исправление дрожания камеры, с которым сталкивались игроки, использующие мышь и клавиатуру.

По сути это все изменения данного хотфикса и его размер составляет всего 36 МБ. Более крупное обновление должно выйти в течение этой недели и, скорее всего, оно будет выпущено в пятницу.

Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков для поддержки будущих улучшений и патчей. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.
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The Last of Us: Part 1 "Таблица для Cheat Engine" [1.0.2.0 Fixed] {l)e3j3y}
Игроки продолжают развлекаться, находя все более странные баги в The Last of Us: Part 1
Игроки продолжают развлекаться, находя все более странные баги в The Last of Us: Part 1
Комментарии: 17
Ваш комментарий
DEDGAMER

Им надо поучится оптимизации, у тех кто Atomic heart делал, чтоб игра шла даже на Эльбрусе.

11
SleepyGamer

Так в Атомике графон уровня фар края 5 какого-нибудь.

-13
Abarmot90 SleepyGamer

В фар край 5 какого-нибудь графон плохой?

3
Zit

returnal тоже хорошо играется)

1
Listoman SleepyGamer

Даже хуже, но при этом в 2 раза меньше фпс. Не понимаю почему эту недоделку называют идеалом оптимизона)

-2
SkyraX

на сегодняшний день для меня идеал оптимизации это дневной гон

0
Деиман

Ну ну потерпите ещё чуток ну чуток, через недельку ещё один малюсенький патч выйдет и так пока не исправим игру (Нет) :D

6
Да не важно

ахахахаахахах

4
Mr_Dude090

Он все-таки доигрался.😄

0
PersonaR8

Исправьте жор памяти и уничтожение процессора.

4
Mr_Dude090
Для ПК-версии The Last of Us: Part 1 вышло небольшое обновление исправляющее проблемы с камерой при использовании мыши
По сути это все изменения данного хотфикса и его размер составляет всего 36 МБ. Более крупное обновление должно выйти в течение этой недели и, скорее всего, оно будет выпущено в пятницу.

Тогда ждем до пятницы, а там видно будет, что это за крупное обновление такое.

0
Mystik_86

а что конкретно "...почти две недели назад..."?

0
Scorpion_GamePlay

Да ни каких не было с этим проблем

-1
Edward2777

Обновите свои ведра уже! Ещё в начале апреля прошел на ультрах и забыл о ней! На версии 1.0.1.6! 5600X, 6700Xt, 16GB 3600, NVME. В 2К на ультра, fsr качество 50-100 fps, ни одного вылета. Давайте, минусаните меня уже... . Неужели трудно выставить гребанный файл подкачки в 40 Гб? Конечно трудно, легче плакать что игра вылетает.

-10
AlexNik

А чего так мало то? Всего 40... нужно как минимум 400 ставить.

У меня вот - вообще отключен он... и не вылетает)

2
SleepyGamer

Практически такая же система и настройки, только процессор i5 11400 и ОЗУ 32. Подкачку не трогал, по выбору системы стояла. Проблемы некоторые были (долгие загрузки, иногда статтеры), но ничего прям катастрофичного не встретил. Вылетов штуки 3-4 за все время было и только один раз именно прям во время игры.

0