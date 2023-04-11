Для ПК-версии The Last of Us: Part 1 вышло небольшое обновление исправляющее проблемы с камерой при использовании мыши ©

The Last of Us Part 1 почти две недели назад и была встречена негативно из-за мелких и крупных технических проблем. Naughty Dog заявили, что в курсе проблем и активно работают над устранением самых очевидных ошибок. Сегодняшнее обновление 1.0.2.1 включает в себя очень востребованное исправление дрожания камеры, с которым сталкивались игроки, использующие мышь и клавиатуру.

По сути это все изменения данного хотфикса и его размер составляет всего 36 МБ. Более крупное обновление должно выйти в течение этой недели и, скорее всего, оно будет выпущено в пятницу.

Мы в Naughty Dog и наши партнеры из Iron Galaxy внимательно следим за сообщениями игроков для поддержки будущих улучшений и патчей. Мы активно оптимизируем, работаем над стабильностью игры и внедряем дополнительные исправления, которые будут включены в регулярно выходящие будущие обновления.