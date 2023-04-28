ПК-версия The Last of Us Part 1 получила небольшой хотфикс 1.0.4.1

Несмотря на то, что ПК-версия The Last of Us 1 недавно получила крупный патч 1.0.4, работа над улучшением порта продолжается. Сегодня разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy выпустили небольшой хотфикс к патчу, который исправляет в числе прочего зависания во время создания шейдеров.
- Исправлена ошибка, из-за которой загрузка в игру во время создания шейдеров в фоновом режиме приводила к бесконечным зависаниям.
- Исправлена проблема, из-за которой после сбоя данные сбоя могли отправлять неполные данные телеметрии.
Пните, когда уже можно будет поиграть)🤣
Ахахах
Я прошел еще на патче 1.0.3.0 ... чего пинать то , системный блок если только ?!
Давно можно.
Надеюсь компиляции шейдеров не будет после данного хотфикса...
Нету. Так что можно радоваться
Ага :)
4 процента 4 часа. Версия 1.0.4
Анчартед на средневысоких идет отлично. ОптимизацияБлядксаяМатьИхЧтобШвабруИмвЗадницу
замени библиотеку, ты видимо в лицуху играешь
Около 20 минут на AMD, с новыми дровами.
Этому убогому порту даже большой хотфикс не поможет потому что мертвое ожить не сможет.
"Ведро" смени и будет тебе счастье . "Критикан" ты наш ...
Это называется "давайте попиннаем еще трупик". Но я принципиально смотреть второй сезон не буду, как бы они не старались. Вот даже в таком состоянии игра мне больше нравится. Они уже патчей на 40 гб выпустили - а ведь могли еще одну игру замутить с нуля)))
а чево мучится играть можно кода обновление выдут до конца , примероно середина лета или конец лета , и так почти каждое обновление весит от 1 до 7 гб