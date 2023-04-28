ПК-версия The Last of Us Part 1 получила небольшой хотфикс 1.0.4.1 ©

Несмотря на то, что ПК-версия The Last of Us 1 недавно получила крупный патч 1.0.4, работа над улучшением порта продолжается. Сегодня разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy выпустили небольшой хотфикс к патчу, который исправляет в числе прочего зависания во время создания шейдеров.