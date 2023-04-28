The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 4 539 оценок

ПК-версия The Last of Us Part 1 получила небольшой хотфикс 1.0.4.1

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monk70
Новости

Несмотря на то, что ПК-версия The Last of Us 1 недавно получила крупный патч 1.0.4, работа над улучшением порта продолжается. Сегодня разработчики из Naughty Dog и Iron Galaxy выпустили небольшой хотфикс к патчу, который исправляет в числе прочего зависания во время создания шейдеров.

  • Исправлена ошибка, из-за которой загрузка в игру во время создания шейдеров в фоновом режиме приводила к бесконечным зависаниям.
  • Исправлена проблема, из-за которой после сбоя данные сбоя могли отправлять неполные данные телеметрии.
ПК Обновления
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На видео показали серьезное улучшение текстур The Last of Us Part I на ПК в последнем патче
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Aellie

Пните, когда уже можно будет поиграть)🤣

9
Алексей20112

Ахахах

-3
Adamantokha_00

Я прошел еще на патче 1.0.3.0 ... чего пинать то , системный блок если только ?!

2
SleepyGamer

Давно можно.

0
Джоэл Миллер

Надеюсь компиляции шейдеров не будет после данного хотфикса...

0
electr01

Нету. Так что можно радоваться

-2
Джоэл Миллер electr01

Ага :)

-2
Charlie2023

4 процента 4 часа. Версия 1.0.4

Анчартед на средневысоких идет отлично. ОптимизацияБлядксаяМатьИхЧтобШвабруИмвЗадницу

0
Pebbles Charlie2023

замени библиотеку, ты видимо в лицуху играешь

0
pervosid Charlie2023

Около 20 минут на AMD, с новыми дровами.

2
Destroited

Этому убогому порту даже большой хотфикс не поможет потому что мертвое ожить не сможет.

-1
Adamantokha_00

"Ведро" смени и будет тебе счастье . "Критикан" ты наш ...

1
Алексей20112

Это называется "давайте попиннаем еще трупик". Но я принципиально смотреть второй сезон не буду, как бы они не старались. Вот даже в таком состоянии игра мне больше нравится. Они уже патчей на 40 гб выпустили - а ведь могли еще одну игру замутить с нуля)))

-1
legendss3000

а чево мучится играть можно кода обновление выдут до конца , примероно середина лета или конец лета , и так почти каждое обновление весит от 1 до 7 гб

-1