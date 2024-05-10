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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 911 оценок

По словам надежного инсайдера, Sony анонсирует ПК-версию God of War: Ragnarok уже в этом месяце

butcher69
Новости

Sony явно продолжает свою стратегию выпуска эксклюзивов PlayStation на ПК. В интервью с Жюльеном Кьезе глава PlayStation Studios уже подтвердил, что между выходом игр на консолях и на ПК будет проходить не менее года.

В 2024 году первой игрой на ПК стала Horizon Forbidden West, а Ghost of Tsushima в издании Director's Cut станет второй игрой (не считая Helldivers 2). Дата выхода назначена на 16 мая 2024 года.

Известный своими точными предсказаниями инсайдер billbil-kun порадовал пользователей новой информацией. Согласно его данным, ПК-версия God of War: Ragnarok будет анонсирована уже совсем скоро

По словам billbil-kun, этот эксклюзив PlayStation станет одним из следующих проектов, портированным на ПК. Ожидается, что официальный анонс состоится в мае 2024 года. Инсайдер не смог назвать точную дату анонса.

Некоторые пользователи связали это событие с большой презентацией PlayStation, о которой ходят слухи. Многие авторитетные инсайдеры заявляли, что мероприятие, скорее всего, пройдет во второй половине мая. Billbil-kun не обладает информацией про это предполагаемое мероприятие, но он сомневается что Sony будет анонсировать ПК-порт во время такой презентации.

52
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
simiola

Хорошо, что скинул эту плойку, с каждым днем в ней все меньше смысла))

8
G-force 234

последний раз играл паучка второго, так и лежит пыль собирает. Очень печально с играми.

0
1barac9U7ada7

Им надо God of War: Ragnarok ПК вот сейчас летом выпускать, так как на днях долгожданная Ghost of Tsushima, потом скорее всего осенью The Last of Us Part II и масса всего вплоть до отсасина и новой код, так что или летом или уж зимой после нового

5
KnDiman

А ещё куда-то выпуск Until Dawn нужно впихнуть, так как анонсировали на этот год, так, что думаю God of War на начало 2025 уедет, возможно на январь, как предыдущая часть вышла.

5
супер пиявка

ох это круто!

4
Anal4onok

Вот и прошло время эксклюзивов,тебя ПК бояре тоже людьми стали))))

3
Роман45554

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

2
pudovik1704

Пора

2
simiola

жду тлоу 2, игра реально топовая, несмотря на хейт

2
N_O_M_A_D152

+1 Тоже жду. Первую часть прошёл на одном дыхании, за 2 дня. Сюжет, графика, озвучка, катсцены всё на высоте. Играешь и смотришь как будто фильм.

2
Dr.Love N_O_M_A_D152

скорее смотришь

0
Сергей Понащенко

Воооот, вооот!! Вот это я жду прям пипец как. Интересно, портировать будут те же ребята, что и предыдущую часть?!

1
Snake Snaake Snaaaaaake

помню, по словам надежного инсайдера, пк версию Last of Us 2 должны были анонсировать в апреле

1
Teo999

как 2 сезон сериала будет выходить, так и будет анонс и скорый релиз

0
VIGITAL1

Она бодрее чем первая часть?

Было пару крутых сцен ,а так чёт пипец унылая игра.Дейс Ган и то больше зашел.

1
saa0891

God of War 2018 по сути одни из немногих "эксклюизов" который мне действительно зашёл и её прошёл с огромным удовольствием, там и локации отлично проработаны и боёвка интересная, и подача сюжет хорошая, да и враги и боссы тоже доставляют, Валькирии особенно порадовали. Эту часть я бы тоже с удовольствием пощупал.

1
666ANUBIS666

Согласен с тобой. Я тоже с большим удовольствие прошёл игру.

0
voviangenze

КОГДА УЖЕ БУДЕТ NHL НА ПК---ЧТО ЗА ЗАГОВОР ДЛЯ ПК ИГРОКОВ!

0
супер пиявка

и UFC

1
NochnoiGid

О, крутяк. Наконец-то пройду. Как раз недавно прошёл предыдущую часть. :)

0
Павел32ру

А как же ТЛОУ и Демон соулс? А Бог войны как раз к зиме. Но если действительно эта игра выйдет первой - еще лучше)

0
Dr.Love

похождения скуфа

0
SubaruBrzDream

норм

-1
Mazaxati

Ура век экслюзивов пошел лесом, играл на приставке и по сравнению с первой не очень зошло, особенно эпизоды игры за пи здю ка. Но своего потребителя найдёт
P.S. Да да, благодари меня за бета тест =D

-1
Teo999

Last of Us 2 уже скоро будет 4 года. было бы лучше ее выпустить вначале,а тут у некоторых совсем горят

-1
DenisVTR

Ну хз, скачаю гляну. Я первую часть, вторую половину игры с каменным лицом добил, хорайзен последний вообще даже играть не стал, так как первый вообще не понравился.

-1
Jokernet

Отлично, надеюсь это новость окажется правдой , но всё равно стоит относится с долей скепсиса к этому, the last of us part 2 тоже обещали анонсировать в апреле, но до сих пор не какого анонса не было.

-2
Озверин

Всем пофиг, на что ты надеешься. хочешь играть - играй молча.

-3
Jokernet Озверин

Взаимно, не нравятся игра держи своё мнение при себе, фанаты уже давно прошли её на ps5. Я не на что не надеюсь, тут не от моего мнения зависит когда она выйдет, те кто хотел пройти её уже прошёл на ps5, А на pc будут играть те у кого нет ps5 и это не фанаты, это обычные геймеры у которых нету возможности покупать ps5, и предпочли ждать когда она выйдет на pc, а ты со своим я её не ждал, кому ты пытаешься доказать, что тебе это игра не нравится, всем пофиг повторюсь, типо посмотрите какой я крутой я не жду эту игру ты не ждёшь другие ждут когда она выйдет,.

-1
Озверин Jokernet

я вообще ни разу не сказал, что не нравится. наоборот - порадовался за фанатов. крупный тайтл наконец-то выйдет из демо-теста на консоли.
а фанатики, как обычно, слепые и агрессивные. им думать и читать сложно.)

-1
Jokernet Озверин

Ты сказал что не ждёшь эту игру, этого достаточно чтобы сделать вывод что она тебе не нравится , у всех вкусы разные , но умничать мол типо я её не жду и тд, это не то совсем.

1
Озверин Jokernet

Лол) Ты с такими умениями делать выводы поосторожнее в жизни. явно не твоя сильная сторона)
если я какой-то автобус не жду, то это не значит, что мне автобус не нравится. смекаешь?

Спойлер
-2
Пользователь ВКонтакте

только без PSN // Алексей Маковецкий

-4
kotasha

Какой там PSN игра сингл.

1
Teo999 kotasha

вообще в каждой игре сони есть привязка к псн, но она добровольная и дает доп.костюмы

0
Пользователь ВКонтакте

В марте инсайдер обещал анонс TLOU II в апреле. Где? // Сергей Богунков

-4
Озверин

рад за фанатов. а я как то и не ждал GoWnarok.

-4
Jokernet

Всем пофиг ждал ты её не ждал, тебя никто не заставляет в неё играть.

0
Озверин Jokernet

спасибо, что просветил. без твоего-то комментария точно тред не мог обойтись.

-2
Jokernet Озверин

😊🤣 Всегда пожалуйста.

0
VIGITAL1

То чувство когда все просто ссутся с нового пс эксклюзива.А потом проходишь на ПК порт ,как это было с первой частью ,и пздц понимаешь что это просто хайп блоггеров был, и маркетологов сони)

1
Озверин VIGITAL1

ну а что им делать? приходится превозносить эксклюзивы, как только можно. иначе что будет продавать приставки? по ценам консоль едва ли соревнуется с сопоставимым пк. по функционалу - тем более.
Так-то Экзы - неплохие игры. но ждать их годами на боярской платформе - такое себе. пропустить не страшно.
Хотя, новость все равно отличная - тут хоть люди поиграют с нормальным разрешением и фрэймрейтом.

0
XeNTRoN

Какой то инсайдер говорил что в апреле анонсируют The last of us 2 на пк что в итоге не случилось.После провала Horizon Forbidden West видимо Сони пока отложила пк порты.

-4
Real Slim Shady

А зачем, душная игра, которую даже Куплинов не допрошел.

-4
BloodTakeshi

Куплинов не прошёл всё расходимся парни игра отстой...

0
666ANUBIS666 BloodTakeshi

Может дадим второй шанс, попросим все вместе🤣

0
Пользователь ВКонтакте

Что бы пк игроки тоже могли хапнуть инклюзивности ) // Андрей Крымов

-6
Пользователь ВКонтакте

Проходил на соньке, с удовольствием перпройду на ПК, отличная игра // Никита Амадеус

-3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Хорошо, а зачем мне эта информация ?) Как она связана с моим сообщением ?) // Андрей Крымов

-4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

При чем тут инклюзивность? Даже если бы она была, она как-то испортила бы игру? // Никита Амадеус

-4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да. Если вы её не видите, это не значит что её нет) я ж не против того, что вам игра понравилась, понравилась-играйте) у нас пока ещё в этом плане демократия) // Андрей Крымов

-4
Александр Назарко

мусор, а не игра

-9
Don Obolon

Только ситхи всё возводят в абсолют

-1
KnittedYegor

Тебя никто не заставляет её покупать.

1