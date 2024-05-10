По словам надежного инсайдера, Sony анонсирует ПК-версию God of War: Ragnarok уже в этом месяце

Sony явно продолжает свою стратегию выпуска эксклюзивов PlayStation на ПК. В интервью с Жюльеном Кьезе глава PlayStation Studios уже подтвердил, что между выходом игр на консолях и на ПК будет проходить не менее года.
В 2024 году первой игрой на ПК стала Horizon Forbidden West, а Ghost of Tsushima в издании Director's Cut станет второй игрой (не считая Helldivers 2). Дата выхода назначена на 16 мая 2024 года.
Известный своими точными предсказаниями инсайдер billbil-kun порадовал пользователей новой информацией. Согласно его данным, ПК-версия God of War: Ragnarok будет анонсирована уже совсем скоро
По словам billbil-kun, этот эксклюзив PlayStation станет одним из следующих проектов, портированным на ПК. Ожидается, что официальный анонс состоится в мае 2024 года. Инсайдер не смог назвать точную дату анонса.
Некоторые пользователи связали это событие с большой презентацией PlayStation, о которой ходят слухи. Многие авторитетные инсайдеры заявляли, что мероприятие, скорее всего, пройдет во второй половине мая. Billbil-kun не обладает информацией про это предполагаемое мероприятие, но он сомневается что Sony будет анонсировать ПК-порт во время такой презентации.
Хорошо, что скинул эту плойку, с каждым днем в ней все меньше смысла))
последний раз играл паучка второго, так и лежит пыль собирает. Очень печально с играми.
Им надо God of War: Ragnarok ПК вот сейчас летом выпускать, так как на днях долгожданная Ghost of Tsushima, потом скорее всего осенью The Last of Us Part II и масса всего вплоть до отсасина и новой код, так что или летом или уж зимой после нового
А ещё куда-то выпуск Until Dawn нужно впихнуть, так как анонсировали на этот год, так, что думаю God of War на начало 2025 уедет, возможно на январь, как предыдущая часть вышла.
ох это круто!
Вот и прошло время эксклюзивов,тебя ПК бояре тоже людьми стали))))
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Пора
жду тлоу 2, игра реально топовая, несмотря на хейт
+1 Тоже жду. Первую часть прошёл на одном дыхании, за 2 дня. Сюжет, графика, озвучка, катсцены всё на высоте. Играешь и смотришь как будто фильм.
скорее смотришь
Воооот, вооот!! Вот это я жду прям пипец как. Интересно, портировать будут те же ребята, что и предыдущую часть?!
помню, по словам надежного инсайдера, пк версию Last of Us 2 должны были анонсировать в апреле
как 2 сезон сериала будет выходить, так и будет анонс и скорый релиз
Она бодрее чем первая часть?
Было пару крутых сцен ,а так чёт пипец унылая игра.Дейс Ган и то больше зашел.
God of War 2018 по сути одни из немногих "эксклюизов" который мне действительно зашёл и её прошёл с огромным удовольствием, там и локации отлично проработаны и боёвка интересная, и подача сюжет хорошая, да и враги и боссы тоже доставляют, Валькирии особенно порадовали. Эту часть я бы тоже с удовольствием пощупал.
Согласен с тобой. Я тоже с большим удовольствие прошёл игру.
КОГДА УЖЕ БУДЕТ NHL НА ПК---ЧТО ЗА ЗАГОВОР ДЛЯ ПК ИГРОКОВ!
и UFC
О, крутяк. Наконец-то пройду. Как раз недавно прошёл предыдущую часть. :)
А как же ТЛОУ и Демон соулс? А Бог войны как раз к зиме. Но если действительно эта игра выйдет первой - еще лучше)
похождения скуфа
норм
Ура век экслюзивов пошел лесом, играл на приставке и по сравнению с первой не очень зошло, особенно эпизоды игры за пи здю ка. Но своего потребителя найдёт
P.S. Да да, благодари меня за бета тест =D
Last of Us 2 уже скоро будет 4 года. было бы лучше ее выпустить вначале,а тут у некоторых совсем горят
Ну хз, скачаю гляну. Я первую часть, вторую половину игры с каменным лицом добил, хорайзен последний вообще даже играть не стал, так как первый вообще не понравился.
Отлично, надеюсь это новость окажется правдой , но всё равно стоит относится с долей скепсиса к этому, the last of us part 2 тоже обещали анонсировать в апреле, но до сих пор не какого анонса не было.
Всем пофиг, на что ты надеешься. хочешь играть - играй молча.
Взаимно, не нравятся игра держи своё мнение при себе, фанаты уже давно прошли её на ps5. Я не на что не надеюсь, тут не от моего мнения зависит когда она выйдет, те кто хотел пройти её уже прошёл на ps5, А на pc будут играть те у кого нет ps5 и это не фанаты, это обычные геймеры у которых нету возможности покупать ps5, и предпочли ждать когда она выйдет на pc, а ты со своим я её не ждал, кому ты пытаешься доказать, что тебе это игра не нравится, всем пофиг повторюсь, типо посмотрите какой я крутой я не жду эту игру ты не ждёшь другие ждут когда она выйдет,.
я вообще ни разу не сказал, что не нравится. наоборот - порадовался за фанатов. крупный тайтл наконец-то выйдет из демо-теста на консоли.
а фанатики, как обычно, слепые и агрессивные. им думать и читать сложно.)
Ты сказал что не ждёшь эту игру, этого достаточно чтобы сделать вывод что она тебе не нравится , у всех вкусы разные , но умничать мол типо я её не жду и тд, это не то совсем.
Лол) Ты с такими умениями делать выводы поосторожнее в жизни. явно не твоя сильная сторона)
если я какой-то автобус не жду, то это не значит, что мне автобус не нравится. смекаешь?
только без PSN // Алексей Маковецкий
Какой там PSN игра сингл.
вообще в каждой игре сони есть привязка к псн, но она добровольная и дает доп.костюмы
В марте инсайдер обещал анонс TLOU II в апреле. Где? // Сергей Богунков
рад за фанатов. а я как то и не ждал GoWnarok.
Всем пофиг ждал ты её не ждал, тебя никто не заставляет в неё играть.
спасибо, что просветил. без твоего-то комментария точно тред не мог обойтись.
😊🤣 Всегда пожалуйста.
То чувство когда все просто ссутся с нового пс эксклюзива.А потом проходишь на ПК порт ,как это было с первой частью ,и пздц понимаешь что это просто хайп блоггеров был, и маркетологов сони)
ну а что им делать? приходится превозносить эксклюзивы, как только можно. иначе что будет продавать приставки? по ценам консоль едва ли соревнуется с сопоставимым пк. по функционалу - тем более.
Так-то Экзы - неплохие игры. но ждать их годами на боярской платформе - такое себе. пропустить не страшно.
Хотя, новость все равно отличная - тут хоть люди поиграют с нормальным разрешением и фрэймрейтом.
Какой то инсайдер говорил что в апреле анонсируют The last of us 2 на пк что в итоге не случилось.После провала Horizon Forbidden West видимо Сони пока отложила пк порты.
А зачем, душная игра, которую даже Куплинов не допрошел.
Куплинов не прошёл всё расходимся парни игра отстой...
Может дадим второй шанс, попросим все вместе🤣
Что бы пк игроки тоже могли хапнуть инклюзивности ) // Андрей Крымов
Проходил на соньке, с удовольствием перпройду на ПК, отличная игра // Никита Амадеус
Хорошо, а зачем мне эта информация ?) Как она связана с моим сообщением ?) // Андрей Крымов
При чем тут инклюзивность? Даже если бы она была, она как-то испортила бы игру? // Никита Амадеус
Да. Если вы её не видите, это не значит что её нет) я ж не против того, что вам игра понравилась, понравилась-играйте) у нас пока ещё в этом плане демократия) // Андрей Крымов
мусор, а не игра
Только ситхи всё возводят в абсолют
Тебя никто не заставляет её покупать.