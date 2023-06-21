Роль Джоэла в экранизации The Last of Us могла достаться Мэтью МакКонахи ©

В начале этого года на стриминговой площадке HBO вышел сериал по мотивам знаменитой игры The Last of Us. Главные роли в нем исполнили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли), но как оказалось на роль Джоэла одно время серьезно рассматривался Мэтью МакКонахи.

Шоураннер экранизации The Last of Us Крейг Мазин в недавнем разговоре с журналистами затронул тема кастинга для сериала. По его словам, съёмочная команда долгое время искала актеров, которые бы смогли воссоздать образ персонажа из игры, при этом наделив его уникальными свойствами. Еще в самом начале Крейг Мазин всерьез задумывался пригласить Мэтью МакКонахи на роль Джоэла, поскольку считал, что он справится с этой задачей из-за своего универсального амплуа актера. С МакКонахи даже проводились первичные консультации и обсуждалась вероятность его участие в сериале, но дальше обсуждение дело не продвинулось.

Мазин не стал вдаваться во все подробности этой истории, защитив выбор в пользу Педро Паскаля. По его словам он давно заприметил его на роль Джоэла, но у актера был сильно загруженный график съёмок и создатели просто просматривали альтернативные варианты.