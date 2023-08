Шоураннеры хотят растянуть сериал "Одни из нас" на четыре сезона ©

Шоураннер сериала по мотивам видеоигры The Last of Us Крейг Мазин предположил, что снискавшая популярность «мыльная опера» HBO может получить аж целых четыре сезона. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter, уточнив, что бюджет ранее анонсированного второго сезона существенно возрастет.

Всегда имеет место увеличение бюджета, а затем возникает дискуссия о том, почему и этого мало, — заявил Мазин. — За все время, что я занимаюсь этим, я никогда, никогда, ни разу не был в ситуации, когда бы сказал: «Мне нужно вот это», а они такие: «Хорошо!» Всегда возникают бурные дискуссии.

Даже если у нас есть принципиальные дебаты о том, что требуется для создания второго сезона, третьего, четвертого, я всегда знаю, что они всегда работают добросовестно и ценят творческую свободу шоу.

Отвечая на вопрос, сколько же всего сезонов получит сериал, Мазин назвал число от трех до пяти, отметив, что наиболее удачным вариантом ему видится четыре сезона.