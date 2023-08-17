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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
8.6 5 333 оценки

Шоураннеры хотят растянуть сериал "Одни из нас" на четыре сезона

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ltdx
Новости

Шоураннер сериала по мотивам видеоигры The Last of Us Крейг Мазин предположил, что снискавшая популярность «мыльная опера» HBO может получить аж целых четыре сезона. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter, уточнив, что бюджет ранее анонсированного второго сезона существенно возрастет.

Всегда имеет место увеличение бюджета, а затем возникает дискуссия о том, почему и этого мало, — заявил Мазин. — За все время, что я занимаюсь этим, я никогда, никогда, ни разу не был в ситуации, когда бы сказал: «Мне нужно вот это», а они такие: «Хорошо!» Всегда возникают бурные дискуссии.
Даже если у нас есть принципиальные дебаты о том, что требуется для создания второго сезона, третьего, четвертого, я всегда знаю, что они всегда работают добросовестно и ценят творческую свободу шоу.

Отвечая на вопрос, сколько же всего сезонов получит сериал, Мазин назвал число от трех до пяти, отметив, что наиболее удачным вариантом ему видится четыре сезона.

-14
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Glodus Muspell

Этой парашы одного сезона хватило

4
The X-Files

Я и первый то не досмотрел, последние 2 серии так и не добил, надоел сериал в котором ничего не происходит толком.

2
caliskan

Это сколько же пустых серий с ЛГБТКТКТВООАВ+ оргиями придется снять чтобы так растянуть?

1
xomy4ek

и все сезоны будут как жили 2 педика из 3ей серии , нам же так мало раскрыли жизнь 2 борадочей

1
Иван Пиво

Чел такой

0
Алексей20112

АААААА..... Это я снова это лицо увидел.. Просто тока игру первый раз прошел, начал забывать киберэлли, а тут снова..

0
ShenonDoreti

Я не против, ток актрису смените!

-5
0ncnjqybr

Там дело не только и не столько в актрисе. Проблема в том, что в шоу про зомби практически нет этих самых зомби. Серик очень нудный и скучный, и страшная актриска тут только довесок впридачу ко всему.

1
Morpex333

Это вполне логично. Если взять за основу игру, то сериал сдох бы на втором сезоне в первых трёх сериях.

Есть надежда, что ребята это понимают и сильно рисковать не хотят. А то кое-кто не понимал. Гений не от человечества Нил

-5
Алексей20112

ну как бы первый закончился на окончании первой части игры, логично представить, что вторая састь и была бы вторым сизоном. Откуда логике растягивать на 4 сезона то?

-1
Gords Алексей20112

Это американские сериалы, где популярную корову доят, пока она не сдохнет, даже если любая логика и смысл вылетят в трубу потому как наркоманы-сценаристы начинают гнать свою отсебятину, после чего всё резко сворачивают, в лучшем случае выдавая какой-нибудьь финал на от***сь. Сериалов, которые были сняты в точности по первоисточнику, которые были продуманны и сняты от и до сразу с прицелом на нужное, и конечное, число сезонов без оглядки на возможные рейтинги - таких практически нет, или исчезающе мало по сравнению с нормой.

"Популярный? Доим! Недостаточно популярный? Рубим!" Капитализмъ однако.

-1
Алексей20112 Gords

Ну дак это же не логика. Или это их логика?.

0