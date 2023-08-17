Шоураннеры хотят растянуть сериал "Одни из нас" на четыре сезона

Шоураннер сериала по мотивам видеоигры The Last of Us Крейг Мазин предположил, что снискавшая популярность «мыльная опера» HBO может получить аж целых четыре сезона. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter, уточнив, что бюджет ранее анонсированного второго сезона существенно возрастет.
Всегда имеет место увеличение бюджета, а затем возникает дискуссия о том, почему и этого мало, — заявил Мазин. — За все время, что я занимаюсь этим, я никогда, никогда, ни разу не был в ситуации, когда бы сказал: «Мне нужно вот это», а они такие: «Хорошо!» Всегда возникают бурные дискуссии.
Даже если у нас есть принципиальные дебаты о том, что требуется для создания второго сезона, третьего, четвертого, я всегда знаю, что они всегда работают добросовестно и ценят творческую свободу шоу.
Отвечая на вопрос, сколько же всего сезонов получит сериал, Мазин назвал число от трех до пяти, отметив, что наиболее удачным вариантом ему видится четыре сезона.
Этой парашы одного сезона хватило
Я и первый то не досмотрел, последние 2 серии так и не добил, надоел сериал в котором ничего не происходит толком.
Это сколько же пустых серий с ЛГБТКТКТВООАВ+ оргиями придется снять чтобы так растянуть?
и все сезоны будут как жили 2 педика из 3ей серии , нам же так мало раскрыли жизнь 2 борадочей
Чел такой
АААААА..... Это я снова это лицо увидел.. Просто тока игру первый раз прошел, начал забывать киберэлли, а тут снова..
Я не против, ток актрису смените!
Там дело не только и не столько в актрисе. Проблема в том, что в шоу про зомби практически нет этих самых зомби. Серик очень нудный и скучный, и страшная актриска тут только довесок впридачу ко всему.
Это вполне логично. Если взять за основу игру, то сериал сдох бы на втором сезоне в первых трёх сериях.
Есть надежда, что ребята это понимают и сильно рисковать не хотят. А то кое-кто не понимал. Гений не от человечества Нил
ну как бы первый закончился на окончании первой части игры, логично представить, что вторая састь и была бы вторым сизоном. Откуда логике растягивать на 4 сезона то?
Это американские сериалы, где популярную корову доят, пока она не сдохнет, даже если любая логика и смысл вылетят в трубу потому как наркоманы-сценаристы начинают гнать свою отсебятину, после чего всё резко сворачивают, в лучшем случае выдавая какой-нибудьь финал на от***сь. Сериалов, которые были сняты в точности по первоисточнику, которые были продуманны и сняты от и до сразу с прицелом на нужное, и конечное, число сезонов без оглядки на возможные рейтинги - таких практически нет, или исчезающе мало по сравнению с нормой.
"Популярный? Доим! Недостаточно популярный? Рубим!" Капитализмъ однако.
Ну дак это же не логика. Или это их логика?.