Утечка: в мультиплеерном спин-оффе The Last of Us будут масштабные сетевые баталии

Недавно студия Naughty Dog столкнулась с волной увольнений собственных сотрудников, что все чаще стало встречаться в игровой индустрии. Безусловно, уход разработчиков не несет ничего позитивного, однако именно это позволило узнать о масштабах The Last of Us: Factions. Один из профилей разработчиков, покинувших Naughty Dog, случайно или намеренно раскрыл количество игроков в сетевом спин-оффе The Last of Us.
В сети обратили внимание на официальный профиль помощника геймдизайнера Яна Блейка в Naughty Dog. Он покинул студию еще в июне 2023 года, но успел поработать над обновленной версией The Last of Us и какое-то время провел в разработке мультиплеерного спин-оффа. Там он отвечал за проектирование и оптимизацию общего игрового клиента, который должен был поддерживать до 40 игроков одновременно, а то и больше.
Это означает, что Naughty Dog стремится создать достаточно масштабные, как для сеттинга игры, сетевые сражения в The Last of Us: Factions. Вероятно, в игре будут прямые столкновения игроков в формате 20 на 20 или в одном игровом мире может находиться 40 пользователей, но они не обязательно будут враждебными друг к другу.
Нам еще только предстоит узнать о формате The Last of Us: Factions, которая была анонсирована в прошлом году. Согласно последним слухам, проект находится на финальной стадии полировки и может выйти в 2024 году.
Согласно последним слухам, там проблемы с разработкой, он не выйдет в 2024 году и заморожен.
Я хз зачем эта новость ? Проект закрыли уже окончательно. Печально конечно ждал не меньше чем третью часть
кто сказал, что окончательно закрыли? про проблемы с разработкой да, говорили, про заморозку даже говорили, но ни слова о том, что его отменили. отсебятину не надо придумывать
Какая разница сколько игроков в отменённом мультиплеере.
Нуйс
скорей всего сетевые фекалии
Уж лучше бы сосредоточились на одиночных играх. А то выйдет какое-нибудь убожество типа Anthem.
В оригинальной The last of us был мультиплеер, еще на пс3, потом остался только на свежих поколениях консоли. Более чем хороший режим, удачно дополняющий проект и расширяющий его срок жизни для желающих там остаться. Играл года полтора назад, онлайн все еще вменяемый, лобби практически всегда заполнено.