Утечка: в мультиплеерном спин-оффе The Last of Us будут масштабные сетевые баталии ©

Недавно студия Naughty Dog столкнулась с волной увольнений собственных сотрудников, что все чаще стало встречаться в игровой индустрии. Безусловно, уход разработчиков не несет ничего позитивного, однако именно это позволило узнать о масштабах The Last of Us: Factions. Один из профилей разработчиков, покинувших Naughty Dog, случайно или намеренно раскрыл количество игроков в сетевом спин-оффе The Last of Us.

В сети обратили внимание на официальный профиль помощника геймдизайнера Яна Блейка в Naughty Dog. Он покинул студию еще в июне 2023 года, но успел поработать над обновленной версией The Last of Us и какое-то время провел в разработке мультиплеерного спин-оффа. Там он отвечал за проектирование и оптимизацию общего игрового клиента, который должен был поддерживать до 40 игроков одновременно, а то и больше.

Это означает, что Naughty Dog стремится создать достаточно масштабные, как для сеттинга игры, сетевые сражения в The Last of Us: Factions. Вероятно, в игре будут прямые столкновения игроков в формате 20 на 20 или в одном игровом мире может находиться 40 пользователей, но они не обязательно будут враждебными друг к другу.

Нам еще только предстоит узнать о формате The Last of Us: Factions, которая была анонсирована в прошлом году. Согласно последним слухам, проект находится на финальной стадии полировки и может выйти в 2024 году.