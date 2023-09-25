Крэйг Мазин сообщает о скором старте производства второго сезона сериала The Last of Us ©

После успешной премьеры сериала по мотивам The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи, съёмки продолжения должны были начаться практически сразу, однако всему помешали забастовки гильдий сценаристов и актеров. Протест в Голливуде оставил производство многих фильмов и сериалов, включая "Одних из нас", однако уже совсем скоро его съёмки возобновятся. Один из режиссеров шоу, Крэйг Мазин, намекает на возвращение к работе над вторым сезоном.

Крэйг Мазин на своих официальных страничках в социальных сетях написал, что гильдиям сценаристов и актеров наконец-то удалось договориться с кинокомпаниями. Забастовка совсем скоро будет прекращена после подписания новых соглашений, выгодных для обеих сторон, а вместе с этим возобновится производство всех остановленных проектов. Как отмечает Мазин, он сразу же приступит к работе над вторым сезоном сериала The Last of Us.

Очень горжусь WGA и ее членами, рад вернуться к работе над вторым сезоном The Last of Us. Забастовка еще официально не отменена, но как только она состоится, мы приступим к действиям.

— написал Крэйг Мазин.

Производство второго сезона сериала было остановлено на фазе завершения сценария. Пока шла забастовка, создатели продолжали работать над декорациями и подбором новых актеров, найдя исполнительницу одной из главных ролей в продолжении.