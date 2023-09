Инсайдер раскрыл имя актрисы, которая сыграет Эбби во втором сезоне экранизации The Last of Us ©

В начале этого года телекомпания HBO и Sony отметились крайне успешным сериалом "Одни из нас", созданным по мотивам нашумевшего экшена The Last of Us. Экранизация покорила зрительскую аудиторию и критиков, поэтому шоу было официально продлено на несколько сезонов вперед. Из-за продолжающейся забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, производство продолжения остановилось. Тем не менее, это не помешало создателям экранизации в тайне ото всех утвердить актрису на одну из ключевых ролей второго сезона.

Закрытой информацией поделился авторитетный инсайдер под ником MyTimeToShineH. Он утверждает, что получил сведения от своего источника в Sony, поэтому её можно считать достоверной. Согласно его данным, создатели экранизации The Last of Us практически завершили кастинг на второй сезон. Недавно они утвердили актрису на роль Эбби, которой уготована важнейшая часть истории в следующих эпизодах сериала. Героиню должна будет сыграть Шеннон Берри, которая по комплекции сильно отличается от игрового дизайна Эбби. По данным инсайдера, героиня в сериале не будет точно воссоздавать образ из оригинальной игры.

Как сообщалось ранее, продолжение экранизации The Last of Us уже имеет некоторые черновые варианты сценария. Создатели сериала готовы полностью возобновить производство шоу, как только забастовка будет завершена.