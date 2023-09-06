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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
6 1 800 оценок

Инсайдер раскрыл имя актрисы, которая сыграет Эбби во втором сезоне экранизации The Last of Us

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Gutsz
Новости

В начале этого года телекомпания HBO и Sony отметились крайне успешным сериалом "Одни из нас", созданным по мотивам нашумевшего экшена The Last of Us. Экранизация покорила зрительскую аудиторию и критиков, поэтому шоу было официально продлено на несколько сезонов вперед. Из-за продолжающейся забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, производство продолжения остановилось. Тем не менее, это не помешало создателям экранизации в тайне ото всех утвердить актрису на одну из ключевых ролей второго сезона.

Закрытой информацией поделился авторитетный инсайдер под ником MyTimeToShineH. Он утверждает, что получил сведения от своего источника в Sony, поэтому её можно считать достоверной. Согласно его данным, создатели экранизации The Last of Us практически завершили кастинг на второй сезон. Недавно они утвердили актрису на роль Эбби, которой уготована важнейшая часть истории в следующих эпизодах сериала. Героиню должна будет сыграть Шеннон Берри, которая по комплекции сильно отличается от игрового дизайна Эбби. По данным инсайдера, героиня в сериале не будет точно воссоздавать образ из оригинальной игры.

Как сообщалось ранее, продолжение экранизации The Last of Us уже имеет некоторые черновые варианты сценария. Создатели сериала готовы полностью возобновить производство шоу, как только забастовка будет завершена.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Imnogamer

Главное, что б была накаченная, ай фэкин лав бадибилдинг!

1
Купи Starfield

Очень даже похожа. Разница только в том, что у нее есть грудь.

1
Varyag-6666

Руки-не-базуки - не канон.

1
Сyberpunk
Шеннон Берри

Как интересно... Значит на роль Эбби они подобрали актрису похожую по лицу, а на роль Элли взяли совершенно не похожую на неё актрису...

1
AndralStormborn

А будет порнопародия The Lust of Ass?

0
Pop Egor90

Толерастное г.вно снятое по толерастному г.вну

0
Aaro Niro

А зачем женщину утвердили на мужскую роль?

0
Cakcop

Парад уродов продолжается :D

0
HoganHog
-1
bubenson

Где фото медведа с русалкой?

-1
Real Slim Shady

Че с нижней челюстью? Боксерша что ли, или дочь Таноса.

-2
1barac9U7ada7

Не знаю переживу ли момент когда Джоэля убьют. Ай ладно. Только без 3 серии плиз.

-7
Ethan Hunt

А что третья серия? В оригинальной игре тоже была повесточка, хоть и шапочная

-5
1barac9U7ada7 Ethan Hunt

и что же там было? а вот висящий на верёвке труп и шутки за 200 про журнал. и собственно ВСЁ

0
Ethan Hunt 1barac9U7ada7

А вот то и было про Билли. Осмотрительно играть нужно

0
Luis_Se

Классный 1 сезон! Как будто прохождение смотришь

-9
Кей Овальд

Она же симпатичная. Это же сейчас под запретом.

-12