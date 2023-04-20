Crystal Dynamics собирается провести игровое тестирование: Возможно это новая игра из серии Soul Reaver/Legacy of Kain

Crystal Dynamics собирается провести плейтесты новой игры с 3 по 12 мая. Участники, принявшие участие в опросе Legacy of Kain/Soul Reaver и подписавшиеся на участие в плейтесте, должны проверить свою электронную почту на наличие приглашения. Плейтесты будут проводиться удаленно, для этого потребуется ПК или Mac, веб-камера, микрофон и приложение Microsoft Teams. Каждый игровой тест продлится один час, а в качестве поощрения участники получат подарочную карту Amazon на 50 долларов.
Legacy of Kain: Soul Reaver, вышедшая в 1999 году, является приключенческим экшеном и второй игрой в серии Legacy of Kain. Игра рассказывает о путешествии вампира Разиэля, который стремится отомстить повелителю вампиров Каину. Игра получила высокую оценку за готический сюжет и высококачественную графику, хотя и подверглась критике за повторяющийся геймплей и неудовлетворительную кульминацию.
Crystal Dynamics начала разработку Soul Reaver в 1997 году, но юридические проблемы с Silicon Knights, разработчиком Blood Omen, и другие задержки привели к тому, что запланированный материал был выпущен в более поздних играх серии. К 2001 году было продано 1,5 миллиона копий по всему миру, игра была хорошо принята как критиками, так и фанатами.
Предстоящие игровые тесты вызвали спекуляции о возможности новой части серии Soul Reaver/Legacy of Kain. Нам остается только следить за анонсами Crystal Dynamics для получения дополнительной информации. Но с учетом того что происходит в индустрии в последнее время, это может оказаться просто ремастер или ремейк первых частей серии.
Оууу маааай, Legacy of Kain это же офигенная игра, очень ждем!
Blood Omen обладал одной из самых крутых атмосфер. Пожалуй моя любимая часть.
Почему-то напомнила картинка в новости))