Crystal Dynamics собирается провести игровое тестирование: Возможно это новая игра из серии Soul Reaver/Legacy of Kain ©

Crystal Dynamics собирается провести плейтесты новой игры с 3 по 12 мая. Участники, принявшие участие в опросе Legacy of Kain/Soul Reaver и подписавшиеся на участие в плейтесте, должны проверить свою электронную почту на наличие приглашения. Плейтесты будут проводиться удаленно, для этого потребуется ПК или Mac, веб-камера, микрофон и приложение Microsoft Teams. Каждый игровой тест продлится один час, а в качестве поощрения участники получат подарочную карту Amazon на 50 долларов.

Legacy of Kain: Soul Reaver, вышедшая в 1999 году, является приключенческим экшеном и второй игрой в серии Legacy of Kain. Игра рассказывает о путешествии вампира Разиэля, который стремится отомстить повелителю вампиров Каину. Игра получила высокую оценку за готический сюжет и высококачественную графику, хотя и подверглась критике за повторяющийся геймплей и неудовлетворительную кульминацию.

Crystal Dynamics начала разработку Soul Reaver в 1997 году, но юридические проблемы с Silicon Knights, разработчиком Blood Omen, и другие задержки привели к тому, что запланированный материал был выпущен в более поздних играх серии. К 2001 году было продано 1,5 миллиона копий по всему миру, игра была хорошо принята как критиками, так и фанатами.

Предстоящие игровые тесты вызвали спекуляции о возможности новой части серии Soul Reaver/Legacy of Kain. Нам остается только следить за анонсами Crystal Dynamics для получения дополнительной информации. Но с учетом того что происходит в индустрии в последнее время, это может оказаться просто ремастер или ремейк первых частей серии.