Для фанатского ремейка Ocarina of Time на Unreal Engine 5.3 стала доступна для загрузки локация Sacred Forest Meadow

CryZENx завершил и выпустил Sacred Forest Meadow для своего потрясающего ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Unreal Engine 5.3. В честь этого релиза художник также поделился новым геймплейным видео.

В этой фанатской игре вы сможете исследовать окружающий мир и сражаться с несколькими врагами. Вы также можете использовать окарину, разбивать предметы, собирать предметы и разговаривать с неигровыми персонажами. Мало того, этот фанатский ремейк классической игры Zelda для N64 на Unreal Engine 5 также имеет несколько кат-сцен и систему инвентаря. Короче говоря, это больше, чем типичный проект «ремейк карты из популярной игры на UE5».

Что самое интересное, так это то, что последняя версия доступна каждому. Скачать можно по ссылке.

За последние пару лет CryZENx воссоздал множество областей из Ocarina of Time в UE5. Этот фанатский ремейк может наконец дать вам представление о том, как мог бы выглядеть современный ремейк этой классической игры Zelda.