Первой 3D-игре из серии Zelda - The Legend of Zelda: Ocarina of Time исполнилось 25 лет

Пока мы ждем возможного анонса ремастера очередной игры франшизы Zelda, на дворе уже 21 ноября - особенная дата для поклонников героев Хайрула. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, первая 3D-игра во франшизе Zelda, изданная для Nintendo 64, отмечает свой 25-летний юбилей.

История Ocarina of Time рассказывает о фантастическом мире Хайрула, где игроки управляют Линком и его феей Нави. Герою предстоит путешествовать во времени и исследовать различные подземелья, чтобы одолеть грозного Ганондорфа, короля племени Герудо.

Геймплей игры был основан на инновационных игровых механиках, оказавших влияние на игровую индустрию, таких как Z-Targeting, уникальный дизайн игры с открытым миром и многое другое.

В Северной Америке игра вышла 23 ноября 1998 года, а в Европе - 11 декабря. После выхода игра получила всеобщее признание игровых критиков и получила 99 баллов на агрегаторе оценок Metacritic, став единственной игрой, достигшей и сохранившей этот средний балл до настоящего времени.

В 2011 году Nintendo выпустила Ocarina of Time 3D для Nintendo 3DS - расширенную версию игры с улучшенной графикой и текстурами. Благодаря второму экрану портативной консоли смена оружия и предметов стала более удобной. Оригинальная версия для Nintendo 64 доступна для подписчиков Nintendo Switch + Expansion Pack.