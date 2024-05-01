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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 950 оценок

С новым обновлением в Starfield наконец-то добавят управляемые наземные транспортные средства

monk70
Новости

Компания Bethesda представила видеоролик с подробностями о крупном майском обновлении для космической ролевой игры Starfield. Обновление выйдет 15 мая 2024 года.

Bethesda наконец-то добавит в Starfield управляемые наземные транспортные средства, о чем фанаты просили с момента запуска. Пока нет информации о том, когда мы можем их ожидать или как они будут работать, но мы получили краткий обзор одного марсохода, находящегося в разработке, во время видео с майским обновлением

Одна из самых больших претензий к Starfield — насколько пусты её планеты. Переход от цели к цели часто оказывается утомительным занятием, поскольку между ними нет ничего, но нет способа преодолеть эти расстояния быстрее. Наконец-то это изменится.

В новом видеоролике Bethesda рассказала, что команда работает над управляемыми наземными транспортными средствами, о чем фанаты просили с момента запуска. Нам даже удалось кратко взглянуть на находящиеся в стадии разработки кадры, на которых «первый» марсоход мчится по пустынной планете. Вы можете увидеть это на видео, прикрепленном ниже на отметке 4:43.

Ведущий креативный продюсер Тимб Лэмб не стал вдаваться в подробности того, как будут работать эти наземные транспортные средства, но упомянул, что мы сможем передвигаться по «планетам» во множественном числе. Так что, скорее всего, оно каким-то образом будет храниться на нашем корабле. Помимо этого, неясно, сможем ли мы его настроить или будет доступно несколько вариантов по умолчанию. Может быть, даже броня.

Среди прочих нововведений:

  • Больше настроек корабля
  • Режимы 40 и 60 кадров в секунду для Xbox Series X
  • Картографические маркеры для более удобной навигации в городах
  • Новые варианты сложности
  • Больше возможностей кастомизации кораблей
  • Изменение стартовых трейтов и возможность изменения внешности
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Talendor3

такими темпами скоро релиз старфилда состоится)

13
AndrewSolt

Не скоро, но уже ближе)

0
Destroited

Лет так через цать, ну хоть наши внуки поиграют в настоящий релиз этой помойки. А там глядишь и релиз Стар Ситизен не за горами как раз пра-пра-правнуки дождутся.

-1
satalataa Destroited

ты про бг3

-1
Destroited satalataa

в бг3 не играл мне о ней сказать нечего.

0
80TRADS

она ещё раскрывается

0
Taurin78

Оооо даааа!!! Наконец то !!! Че сразу то не добавили ,эххх!

3
Destroited

Которое пробьет очередное дно дна, ура товарищи !!!

0
Victor Dukoff

То что мертво при рождении, умереть не может.

Зачем Тодд Говард занимется некрофилией?

0
Destroited

Затем что купи себе новый комп и скайрим вот зачем )))

0
hipard

скорей не умелая некромантия ходячий трупак-инвалид которого накрашивают косметикой это и есть старфилд

1
DenisVTR

А что, вполне прикольно. Но им бы каждую крупную обнову в таком масштабе выпускать. Пожалуй как вернусь в игру по новой начну прохождения.

0
Кей Овальд

Признать, что идея с пустыми планетами была тупой?
Нет! Добавить транспорт, что бы можно было быстрее перемещаться по пустым планетам!!!

0
Usurper

Отличная обнова, ждём.

Вон хейтеры аж на бессвязную абракадабру перешли. Совсем аргументы закончились. )

-2
hipard

пару слов о старфилде: помойка, 5 кратно переваренный кал, повесточное дерьмо

-4