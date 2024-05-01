С новым обновлением в Starfield наконец-то добавят управляемые наземные транспортные средства

Компания Bethesda представила видеоролик с подробностями о крупном майском обновлении для космической ролевой игры Starfield. Обновление выйдет 15 мая 2024 года.
Bethesda наконец-то добавит в Starfield управляемые наземные транспортные средства, о чем фанаты просили с момента запуска. Пока нет информации о том, когда мы можем их ожидать или как они будут работать, но мы получили краткий обзор одного марсохода, находящегося в разработке, во время видео с майским обновлением
Одна из самых больших претензий к Starfield — насколько пусты её планеты. Переход от цели к цели часто оказывается утомительным занятием, поскольку между ними нет ничего, но нет способа преодолеть эти расстояния быстрее. Наконец-то это изменится.
В новом видеоролике Bethesda рассказала, что команда работает над управляемыми наземными транспортными средствами, о чем фанаты просили с момента запуска. Нам даже удалось кратко взглянуть на находящиеся в стадии разработки кадры, на которых «первый» марсоход мчится по пустынной планете. Вы можете увидеть это на видео, прикрепленном ниже на отметке 4:43.
Ведущий креативный продюсер Тимб Лэмб не стал вдаваться в подробности того, как будут работать эти наземные транспортные средства, но упомянул, что мы сможем передвигаться по «планетам» во множественном числе. Так что, скорее всего, оно каким-то образом будет храниться на нашем корабле. Помимо этого, неясно, сможем ли мы его настроить или будет доступно несколько вариантов по умолчанию. Может быть, даже броня.
Среди прочих нововведений:
- Больше настроек корабля
- Режимы 40 и 60 кадров в секунду для Xbox Series X
- Картографические маркеры для более удобной навигации в городах
- Новые варианты сложности
- Больше возможностей кастомизации кораблей
- Изменение стартовых трейтов и возможность изменения внешности
такими темпами скоро релиз старфилда состоится)
Не скоро, но уже ближе)
Лет так через цать, ну хоть наши внуки поиграют в настоящий релиз этой помойки. А там глядишь и релиз Стар Ситизен не за горами как раз пра-пра-правнуки дождутся.
ты про бг3
в бг3 не играл мне о ней сказать нечего.
она ещё раскрывается
Оооо даааа!!! Наконец то !!! Че сразу то не добавили ,эххх!
Которое пробьет очередное дно дна, ура товарищи !!!
То что мертво при рождении, умереть не может.
Зачем Тодд Говард занимется некрофилией?
Затем что купи себе новый комп и скайрим вот зачем )))
скорей не умелая некромантия ходячий трупак-инвалид которого накрашивают косметикой это и есть старфилд
А что, вполне прикольно. Но им бы каждую крупную обнову в таком масштабе выпускать. Пожалуй как вернусь в игру по новой начну прохождения.
Признать, что идея с пустыми планетами была тупой?
Нет! Добавить транспорт, что бы можно было быстрее перемещаться по пустым планетам!!!
Отличная обнова, ждём.
Вон хейтеры аж на бессвязную абракадабру перешли. Совсем аргументы закончились. )
пару слов о старфилде: помойка, 5 кратно переваренный кал, повесточное дерьмо