Новая волна банов в Counter-Strike 2 убивает читеров прямо на ваших глазах

Если в последнее время эксплойты и читеры портили вам жизнь в Counter-Strike 2, то сейчас, возможно, самое время наконец-то вернуться, поскольку новая волна банов прокатилась по сетевому шутеру, заставив десятки игроков пасть замертво на месте. Судя по видеозаписям, сделанным несколькими ветеранами Counter-Strike 2, вы можете увидеть, как волна банов CS2 действует в реальном времени.

В частности, новая волна банов, судя по всему, направлена против игроков, использующих читы "Быстрый огонь" и "Без разброса", которые увеличивают количество пуль, выпускаемых оружием в секунду, и устраняют отдачу соответственно.

Новая мера по борьбе с читерством, Overwatch, также скоро будет запущена для Counter-Strike 2 - как и в CSGO, доверенные игроки будут просматривать видеозаписи и демо-ролики, чтобы определить, использовались ли аимботы или другие хаки, и соответственно наказывать. Последняя волна банов, однако, не связана с Overwatch.

Вместо этого игроки Counter-Strike 2 получают баны, а затем падают замертво прямо посреди матчей. Если вы столкнулись с проблемой читеров в CS2, то кадры, которыми поделился игрок Counter-Strike и датамайнер Aquarius, наверняка вас порадуют.

Хотя сайт Counter-Strike Stats еще не опубликовал исходные данные, агрегатор и сайт отслеживания данных утверждает, что в выходные, в субботу 27 апреля, он зафиксировал второе по величине количество банов VAC за один день с момента огромного всплеска в 2019 году.

Так что, если в ближайшие дни вы зайдете в Counter-Strike 2 и увидите, как ваши товарищи или соперники внезапно падают на пол, а с их тел исчезают все текстуры, не волнуйтесь - это просто часть природного исцеления.