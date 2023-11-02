Тизер фанатской короткометражки по The Legend of Zelda в стиле мультфильмов студии Ghibli на Unreal Engine 5

Автор YouTube-канала RwanLink опубликовал тизер-трейлер к фанатский короткометражке Zelda: Ocarina of Time, выполненному в стиле работ студии Ghibli. Он создал его на движке Unreal Engine 5.
Если вы не знали, RwanLink сделал еще несколько классных фанатских видеороликов по игре The Legend of Zelda: Ocarina of Time на движке Unreal Engine 5. Что самое интересное в новом тизер-трейлере, так это художественный стиль студии Ghibli. Вместо того чтобы просто переделать Ocarina of Time, художник решил применить что-то совершенно новое.
RwanLink выпустит полную версию короткометражки Zelda: Ocarina of Time x Studio Ghibli 21 ноября. В самом ролике можно увидеть Линка и пару знакомых фанатам мест из первоисточника.
Давно уже пора понять, что 3D анимация с пятью кадрами в секунду никаким образом не становится более близкой к обычной рисованной анимации. Это выглядит убого, и смотреть подобное совершенно невозможно. И это в то время как рисованная анимация стремится быть более плавной, и более того, есть даже программы/кодеки для увеличения плавности за счёт автоматического добавления промежуточных кадров прямо на лету.
Как-то не сильно я тут стиль Ghibli разглядел.
Получилось вполне симпатично. Надеюсь, успеет выпустить полную версию.