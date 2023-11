Тизер фанатской короткометражки по The Legend of Zelda в стиле мультфильмов студии Ghibli на Unreal Engine 5

Автор YouTube-канала RwanLink опубликовал тизер-трейлер к фанатский короткометражке Zelda: Ocarina of Time, выполненному в стиле работ студии Ghibli. Он создал его на движке Unreal Engine 5.

Если вы не знали, RwanLink сделал еще несколько классных фанатских видеороликов по игре The Legend of Zelda: Ocarina of Time на движке Unreal Engine 5. Что самое интересное в новом тизер-трейлере, так это художественный стиль студии Ghibli. Вместо того чтобы просто переделать Ocarina of Time, художник решил применить что-то совершенно новое.

RwanLink выпустит полную версию короткометражки Zelda: Ocarina of Time x Studio Ghibli 21 ноября. В самом ролике можно увидеть Линка и пару знакомых фанатам мест из первоисточника.