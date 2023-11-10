Миямото: фильм по Legend of Zelda обсуждался "около 10 лет"

В начале этого года Nintendo добилась впечатляющего успеха с мультфильмом "Братья Супер Марио в кино", и, как многие могли предположить, компания намерена и дальше инвестировать в адаптацию своих крупнейших объектов. В связи с этим недавно было объявлено, что Nintendo объединяется с Sony Pictures для создания живого фильма по мотивам Legend of Zelda, продюсерами которого выступят ветеран Nintendo Сигеру Миямото и Ави Арад, а режиссером - Уэс Болл ("Бегущий в лабиринте", "Планета обезьян: Новое царство").

На недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами Миямото затронул тему фильма и его анонса, сообщив, что они с Ави Арадом говорят об этом проекте "уже около 10 лет", и что Nintendo и Sony Pictures "уделили много времени подготовке" к проекту, чтобы он "оправдал ожидания всех".

Я знаю, что перед нами стоит чрезвычайно сложная задача - создать фильм, который не разочарует фанатов по всему миру", - сказал Миямото. "Учитывая эту задачу, я уже около 10 лет обсуждаю этот проект с Ави Арадом, председателем совета директоров Arad Productions Inc. Фильмы, как и игры, требуют много времени для работы над ними, пока не получится то, что тебя устраивает. Поэтому фильмы нуждаются в спонсорах, которые могли бы оказывать им всестороннюю поддержку до самого конца. При создании наших фильмов компания Nintendo сама выступает в роли спонсора. Для создания фильма нам удалось собрать группу людей, готовых посвятить время работе над ним до тех пор, пока мы не получим то, в чем будем уверены. Для фильма "Братья Супер Марио в кино" Крис Меледандри, основатель и генеральный директор Illumination, и я осуществляли творческий контроль над всеми аспектами производства фильма, и вместе мы продолжали производство до тех пор, пока не были удовлетворены. Что касается живого фильма по "Легенде о Зельде", то у нас с Ави Арадом достаточно времени на подготовку. Мы надеемся выпустить нечто хорошее, что оправдает все ожидания, так что ждите с нетерпением".

В настоящее время подробности о фильме крайне скудны, поскольку проект находится на ранней стадии производства, но неудивительно, что спекуляции относительно кастинга уже идут полным ходом.