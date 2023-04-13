The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
7.1 61 оценка

Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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butcher69
Новости

Станет ли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom самым крупным релизом этого года? Nintendo, безусловно, знает о большом интересе к игре и представила новый геймплейный трейлер. Ролик длится всего четыре минуты, но фанаты будут рады увидеть свежие кадры из многообещающей игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom позволит игрокам исследовать небесные просторы и земли Хайрула. Релиз состоится 12 мая и только для Nintendo Switch.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-

чёт отличий ноль вообще

1
EvilRabbit

ну учитывая год выпуска свича, и который год он не как не обновляется, то ничего удивительного что она не как не отличается от предыдущей

все равно фанбои схавают, зачем что-то менять...

-1
-zotik- EvilRabbit

ботва по сути игра для допотопного виию, понимаю что свич по железу это как у телефона, но могли бы что то и придумать.

-1
EvilRabbit -zotik-

да там уже мобилы мощнее вроде, чем свит этот...

но могли бы что то и придумать.

так а нах*я, если и так схавают...

0
malars0

почто ж тут Зельда страшная такая... ну ну то чтоб прям сильно страшная, но стала хуже чем было(

0