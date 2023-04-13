Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Станет ли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom самым крупным релизом этого года? Nintendo, безусловно, знает о большом интересе к игре и представила новый геймплейный трейлер. Ролик длится всего четыре минуты, но фанаты будут рады увидеть свежие кадры из многообещающей игры.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom позволит игрокам исследовать небесные просторы и земли Хайрула. Релиз состоится 12 мая и только для Nintendo Switch.