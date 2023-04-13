Новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Станет ли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom самым крупным релизом этого года? Nintendo, безусловно, знает о большом интересе к игре и представила новый геймплейный трейлер. Ролик длится всего четыре минуты, но фанаты будут рады увидеть свежие кадры из многообещающей игры.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom позволит игрокам исследовать небесные просторы и земли Хайрула. Релиз состоится 12 мая и только для Nintendo Switch.
чёт отличий ноль вообще
ну учитывая год выпуска свича, и который год он не как не обновляется, то ничего удивительного что она не как не отличается от предыдущей
все равно фанбои схавают, зачем что-то менять...
ботва по сути игра для допотопного виию, понимаю что свич по железу это как у телефона, но могли бы что то и придумать.
да там уже мобилы мощнее вроде, чем свит этот...
так а нах*я, если и так схавают...
почто ж тут Зельда страшная такая... ну ну то чтоб прям сильно страшная, но стала хуже чем было(