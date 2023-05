Похоже, что в The Legend of Zelda Tears of the Kingdom действительно появится своеобразная механика гачи ©

Недавно Nintendo поделилась изображением своей предстоящей игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которое намекает на то, что механика гачи станет частью экшен-RPG. Поскольку к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже приковано столько внимания, неудивительно, что поклонники замечают и строят догадки по поводу каждого кусочка информации, которой делится команда разработчиков.

Поскольку релиз Zelda: Tears of the Kingdom состоится 12 мая, игра уже активно обсуждается в игровом сообществе. На официальном японском аккаунте Tears of the Kingdom в Twitter команда поделилась изображением Линка, стоящего перед уникально выглядящим строением. Аккаунт известен тем, что публикует новые механики Tears of the Kingdom, и, похоже, это одна из последних. Согласно подписи к сообщению, загадочная структура была обнаружена на небесном острове, а внутри нее находятся "сферические объекты". Однако многие фанаты легко узнают в этом сооружении гача-машину или автомат с жевательной резинкой, в который обычно вкладывают валюту, а на выходе выпадает случайный предмет.

В сообщении в Твиттере было раскрыто не так много другой информации, что оставило фанатов строить догадки о предполагаемом гача-машине. Ответы и комментарии в этой теме показали, что фанаты точно знают, что это за таинственная структура, но многие, похоже, задавались вопросом о том, какие предметы из Tears of the Kingdom будут выпадать при вводе денег. Но некоторые СМИ сообщили, что эти автоматы принимают в качестве валюты новый предмет. В обмен Линк может получить самые различные предметы, в том числе для создания хитроумных устройств.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая для Nintendo Switch.