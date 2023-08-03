Продажи Nintendo Switch превысили 129,53 млн, а продажи Legend of Zelda: Tears of the Kingdom составили 18,51 млн копий ©

Сегодня компания Nintendo объявила финансовые результаты за первый квартал финансового года (с 1 апреля по 30 июня) и опубликовала обновленную информацию о количестве устройств Switch, отгруженных по всему миру с момента запуска консоли в 2017 году.

Из пресс-релиза, опубликованного Nintendo, мы узнаем, что по состоянию на 30 июня 2023 года в розничную продажу поступило 129,53 млн единиц Nintendo Switch. Это означает, что за I квартал было отгружено 3,91 млн устройств. Это на 13,9% больше, чем в предыдущем квартале.

На данный момент компания Sony еще не опубликовала свои финансовые результаты, поэтому для сравнения нам придется подождать следующей недели.

Также мы узнали, что по состоянию на 30 июня объем поставок Nintendo Switch составил 1 088,35 млн. единиц.

Прогноз на текущий финансовый год остается таким же, как и опубликованный в прошлом квартале: 15 млн поставок для консоли Switch и 180 млн копий для ее игр. Если этот показатель будет достигнут, то к 31 марта 2024 года общий объем поставок Switch составит 140,62 млн. экземпляров.

Что касается финансовых результатов компании, то объем продаж составил 461,3 млрд. иен, увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль - 185,4 млрд. иен, увеличившись на 82,4% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об очень сильном квартале для компании, базирующейся в Киото.

Наконец, Nintendo представила расчетные данные по продажам аппаратного обеспечения и нескольких соответствующих игр, а также сравнительные данные по поставкам аппаратного и программного обеспечения за год. Все соответствующие слайды вы можете найти ниже для ознакомления.

В частности, мы узнаем, что игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom была отгружена в количестве 18,51 млн. единиц, а всего за восемь недель было продано 15,7 млн. единиц.

Mario Kart 8 Deluxe была отгружена в течение квартала в количестве 1,67 млн. единиц, а общее количество продаж составило 55,46 млн. единиц.