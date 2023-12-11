Продюсер серии заявил, что следующая Zelda не будет прямым продолжением Tears of the Kingdom

Не так уж часто новая игра серии Zelda является прямым продолжением предыдущей части. До выхода Tears of the Kingdom в начале этого года последней такой игрой (не считая портативных игр) была Majora's Mask. И когда бы ни появилась следующая игра Zelda, она снова будет совершенно новой, как утверждает продюсер серии Эйдзи Аонума.

В недавнем интервью Game Informer Аонума сказал, что делать "сиквел сиквела" было бы "немного дико", и что следующая часть Zelda вряд ли станет прямым продолжением.

Как я уже говорил, в Tears of the Kingdom мы стремились развить мир, созданный в Breath of the Wild, и исчерпать все возможности, которые мы могли бы в него вложить. Я думаю, что это - если использовать немногословный термин - апофеоз или окончательная форма этой версии The Legend of Zelda. В связи с этим я не думаю, что мы будем делать прямое продолжение такого мира, как тот, что мы создали.

Ранее разработчики также заявляли, что Tears of the Kingdom не получит DLC, поскольку они считают, что получили все возможное от идей, заложенных в игру и ее мир.