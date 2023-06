Tears of the Kingdom остается самой продаваемой игрой в Японии на протяжении пяти недель ©

Famitsu опубликовала данные о продажах программного обеспечения в Японии за прошедшую неделю. Период продаж с 5 по 11 июня 2023 года. The Legend of Zelda Tears of The Kingdom остается самой продаваемой игрой уже на протяжении месяца: за последнюю неделю было продано еще 46 000 копий.

На втором месте по продажам в восточной стране оказалась Diablo IV, новинка от Blizzard Entertainment. Игра доступна для PS5, PS4, Xbox Series X и S, однако версия для PS5 стала самой продаваемой на этой неделе.

Что касается продаж аппаратного обеспечения, то самой продаваемой консолью недели стала Nintendo Switch OLED. На втором месте PlayStation 5 - 38 000 устройств в стране. Хороших результатов добилась Xbox Series X, продажи которой составляли около 8 000 устройств.

Рейтинг программного обеспечения в региона:

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 46,644 / 1,640,919

[PS5] Diablo IV - 24,375 / Новинка

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,233 / 5,328,989

[PS4] Diablo IV - 8,490 / Новинка

[XSX] Diablo IV - 8,524 / Новинка

[PS5] Street Fighter 6 - 7,672 / 28,864

[NSW] Minecraft - 6,707 / 3,159,687

[PS4] Street Fighter 6 - 6,568 / 18,646

[NSW] Nintendo Switch Sports - 6,358 / 1,095,617

[NSW] Zelda: Breath of the Wild - 5,554 / 2,208,705

Рейтинг аппаратных устройств в регионе: