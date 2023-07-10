The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom снова занимает первое место в чартах розничных продаж Великобритании ©

Несмотря на снижение продаж на 20% по сравнению с предыдущей неделей, хит от Nintendo остается на первом месте уже вторую неделю подряд, сообщает GfK.

После выхода на рынок 12 мая Tears of the Kingdom оставалась на первом месте в течение четырех недель, вплоть до выхода Diablo 4. Затем она на короткое время вернула себе первое место, пока не вышла Final Fantasy 16, но на прошлой неделе снова вернулась.

Zelda, вероятно, будет продолжать доминировать в чартах в течение всего лета - Pikmin 4 (выйдет на следующей неделе) может ненадолго занять первое место, но поскольку многие игры для других консолей теперь продаются в цифровом виде, в целом можно ожидать, что игры Nintendo будут доминировать в физических чартах в этом году.

На этой неделе в британских коробочных чартах появилась только одна новая игра - The Legend of Heroes: Trails into Reverie от NIS America, которая дебютировала на 22-й позиции.

В других странах FIFA 23 вернулась на второе место, увеличив продажи на 30%. Metroid Prime Remastered вновь вошла в чарт под номером 13 благодаря 222-процентному росту продаж, а WWE 2K23 - под номером 13, продажи которой выросли на 183% по сравнению с предыдущей неделей. Все три игры были проданы в рамках розничных промо-акций.

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