Стали известны системные требования к ПК гоночной аркады LEGO 2K Drive

Visual Concepts Entertainment поделилась официальными системными требованиями к ПК для LEGO 2K Drive.
По словам разработчиков, геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core Intel i5 4690 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ оперативной памяти. Nvidia 960 и AMD R9 380 указаны как минимально необходимые графические процессоры. Visual Concepts Entertainment рекомендует использовать Nvidia GeForce 1070 или AMD RX Vega-56.
К сожалению, разработчики не указали частоту кадров, настройки графики и разрешение, на которые нацелены эти характеристики ПК, зато сообщили, что в игре будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-разрядная, Windows 11 64-разрядная
- Процессор: Intel Core Intel i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X или лучше
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: Nvidia 960 2 ГБ / AMD R9 380 или лучше
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 12 ГБ свободного места
- Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0x
- Дополнительные примечания: Двойной аналоговый геймпад: рекомендуется
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3500 или лучше
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: Nvidia GeForce 1070 4 ГБ / AMD RX Vega-56 или лучше
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 12 ГБ свободного места
- Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0x
- Дополнительные примечания: Двойной аналоговый геймпад: рекомендуется
LEGO 2K Drive выйдет 19 мая.
Приемлемо
Я внезапно оказался в 2016 году?
Denuvo это хренуво. Вот я думал подождать дня два и скачать. Облом вышел ((((
Зачем денуво? глянул геймплей, неужели это кому то заходит чтобы пиратить ?