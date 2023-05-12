Стали известны системные требования к ПК гоночной аркады LEGO 2K Drive ©

Visual Concepts Entertainment поделилась официальными системными требованиями к ПК для LEGO 2K Drive.

По словам разработчиков, геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core Intel i5 4690 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ оперативной памяти. Nvidia 960 и AMD R9 380 указаны как минимально необходимые графические процессоры. Visual Concepts Entertainment рекомендует использовать Nvidia GeForce 1070 или AMD RX Vega-56.

К сожалению, разработчики не указали частоту кадров, настройки графики и разрешение, на которые нацелены эти характеристики ПК, зато сообщили, что в игре будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-разрядная, Windows 11 64-разрядная

Процессор: Intel Core Intel i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X или лучше

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: Nvidia 960 2 ГБ / AMD R9 380 или лучше

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 12 ГБ свободного места

Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0x

Дополнительные примечания: Двойной аналоговый геймпад: рекомендуется

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3500 или лучше

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: Nvidia GeForce 1070 4 ГБ / AMD RX Vega-56 или лучше

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 12 ГБ свободного места

Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0x

Дополнительные примечания: Двойной аналоговый геймпад: рекомендуется

LEGO 2K Drive выйдет 19 мая.