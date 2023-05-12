LEGO 2K Drive 19.05.2023
6.6 25 оценок

Стали известны системные требования к ПК гоночной аркады LEGO 2K Drive

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monk70
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Visual Concepts Entertainment поделилась официальными системными требованиями к ПК для LEGO 2K Drive.

По словам разработчиков, геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core Intel i5 4690 или AMD Ryzen 5 1500X с 8 ГБ оперативной памяти. Nvidia 960 и AMD R9 380 указаны как минимально необходимые графические процессоры. Visual Concepts Entertainment рекомендует использовать Nvidia GeForce 1070 или AMD RX Vega-56.

К сожалению, разработчики не указали частоту кадров, настройки графики и разрешение, на которые нацелены эти характеристики ПК, зато сообщили, что в игре будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 64-разрядная, Windows 11 64-разрядная
  • Процессор: Intel Core Intel i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X или лучше
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: Nvidia 960 2 ГБ / AMD R9 380 или лучше
  • DirectX: версия 12
  • Сеть: широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 12 ГБ свободного места
  • Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0x
  • Дополнительные примечания: Двойной аналоговый геймпад: рекомендуется

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3500 или лучше
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: Nvidia GeForce 1070 4 ГБ / AMD RX Vega-56 или лучше
  • DirectX: версия 12
  • Сеть: широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 12 ГБ свободного места
  • Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0x
  • Дополнительные примечания: Двойной аналоговый геймпад: рекомендуется

LEGO 2K Drive выйдет 19 мая.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sidiusz

Приемлемо

2
Batchankoff

Я внезапно оказался в 2016 году?

0
alik12345

Denuvo это хренуво. Вот я думал подождать дня два и скачать. Облом вышел ((((

0
natrogrii

Зачем денуво? глянул геймплей, неужели это кому то заходит чтобы пиратить ?

-1