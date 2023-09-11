Для приключенческого экшена Len's Island вышло крупное обновление, представляющее новые подземелья и многое другое

Мир Len’s Island стал еще более захватывающим, поскольку Flow Studio объявила о выпуске обновления «Cursed Underworld». Обновление, которое теперь доступно для игры в Steam, может похвастаться новыми революционными функциями, предлагающими игрокам окунуться в проклятые подземелья — жесткую альтернативу обычным испытаниям. Эти новые подземелья предлагают заряженные адреналином бои с элитными противниками и хитрыми ловушками, а отважных награждают сокровищами из проклятых сундуков.
Чтобы одержать победу в этих испытаниях, игроки теперь могут вооружиться недавно представленной настраиваемой броней, наделенной особыми способностями, и мощным зачарованным оружием. Каждая часть брони взаимозаменяема, а чары теперь можно добавлять к любому оружию или инструменту, что позволяет использовать разнообразные боевые стратегии.
Обширная сеть пещер, которая не только удваивает размер острова Лена, но и генерируется процедурно, предлагая уникальный опыт исследования в каждом прохождении. Эти подземные царства служат богатыми месторождениями полезных ископаемых и новыми путями для исследований, поскольку они соединяются с островами наверху.
По сути, обновление «Cursed Underworld» обеспечивает гармоничный баланс между интенсивностью и спокойствием, позволяя игрокам наслаждаться островом Лена по-разному. Игроки, не заинтересованные в интенсивном ползании по подземельям, могут либо обойти сложные элементы, используя новый мирный режим, либо расширить свои возможности с помощью дерева навыков и специальной брони.