Для приключенческого экшена Len's Island вышло крупное обновление, представляющее новые подземелья и многое другое

Вы — новичок в городе, и, имея в рюкзаке только инструменты и стремление добиться своей цели, вы решаете построить свою новую жизнь на прекрасном близлежащем острове.

Постройте дом своей мечты. Стройте, где хотите, делайте его таким большим, каким только пожелаете, и используйте разнообразные материалы, которые позволят вам проявить свои творческие способности.

Разведите масштабные фермы по всему лесу или ухаживайте за небольшими грядками на своём балконе. Если же вы не любитель зелени, то просто посадите несколько комнатных растений и забудьте об этом.

Ну а если вам надоест строить дом, ухаживать за посевами и знакомиться с местными жителями, под островом есть глубокие, тёмные пещеры, в которых найдётся много интересного.