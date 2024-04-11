Популярный ужастик Lethal Company обзавелся порно-игрой от фанатов

Кооперативный хоррор Lethal Company о исследовании заброшенных планет со множеством опасностей крайне успешно запустился в прошлом году на ПК. Проект собрал вокруг себя около 200 тысяч активных игроков и получил даже премию "Друг познается в беде" на Steam, несмотря на статус раннего доступа. Впереди у Lethal Company еще долгий путь к полноценному релизу, но у игры уже появились "наследники", и не самые приличные.

Небольшая команда фанатов Lethal Company, вдохновленная оригинальным проектом, решила выпустить собственную игру. При этом энтузиасты выбрали не совсем стандартный жанр, остановившись на категории игры "для взрослых". Они разрабатывают полноценную порно-игру по мотивам вселенной Lethal Company с уникальной главной героиней, сюжетом и монстрами.

Разработка от энтузиастов получила название Lethal Cumpany, и она уже находится в играбельном состоянии. Игрокам предстоит взять под свой контроль девушку по имени Ева. Как и в Lethal Company, игровой процесс построен на исследовании планет и сборе метаталлома, однако монстры здесь гораздо опаснее.