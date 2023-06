Низкополигональный симулятор управления школой Let's School выйдет 27 июля ©

Низкополигональная игра Let's School, посвященная управлению школой, выйдет на ПК через Steam 27 июля, объявили издатель PM Studios и разработчик Pathea Games. Новая демоверсия Let's School Homeroom будет представлена сегодня в рамках Steam Next Fest, а сохраненные данные можно будет перенести в полную версию игры, когда она выйдет на рынок.

Небольшая группа разработчиков из Pathea Games, ответственная за My Time at Portia и грядущий сиквел My Time at Sandrock, выпускает Let's School; смело отправляясь на создание совершенно нового опыта для фанатов. Игрокам предстоит взять на себя роль директора школы, который возвращается в свою альма-матер после долгих лет учебы. Их цель - своими силами преобразить полуразрушенное здание школы, утопающее в высокой траве, вернув ему былую славу, с классами, полными учеников, живыми и процветающими.

В роли директора школы игроки могут сделать территорию школы своей, отремонтировав кампус, открыв клубы и создав жизнь в кампусе своей мечты, чтобы заменить школьный опыт, который некоторые из нас хотели бы забыть. По словам разработчиков, Let's School предоставляет множество вариантов настройки. Может быть, вы хотите, чтобы школьная форма была похожа на форму героев вашего любимого аниме, или чтобы ученики участвовали в определенных внеклассных мероприятиях! Все это возможно в Let's School.

Конечно, как в игре с симулятором управления, директор может свободно определять направление развития школы - станет ли школа строгой элитной академией или более беззаботной и всесторонней школой, все зависит от вас. Если вы намерены поддерживать хорошую учебную атмосферу, вы можете организовать различные курсы и использовать специальные меры для регулирования поведения учеников. Например, если ученики открыто прогуливают занятия, вы можете послать учителей, чтобы они поймали их в соседнем городе, когда они будут прогуливать уроки!