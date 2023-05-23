Ролевая roguelite-адвенчура Liberte стала доступна в Steam ©

Польская компания Superstatic и издатель Anshar Publishing рады сообщить, что Liberté, ролевая roguelite-адвенчура стала доступна в Steam.

В игре Liberté, отличающейся как динамичным боем, так и механикой построения колоды, вы окажетесь на истерзанных войной улицах Парижа, взяв на себя роль Рене - мирного жителя, втянутого в масштабную интригу между четырьмя самыми влиятельными фракциями города.

Однако это не стандартная история Франции XVIII века. Чтобы узнать правду о загадочной захватчице города из другого измерения, леди Блисс, игрокам придется собирать карты, заключать союзы и бороться за выживание, пока Рене ведет мир, находящийся на грани уничтожения.

"Мы считаем, что сочетание сюжета, основанного на реальной истории Франции, и чистой фантазии антагониста, прыгающего по измерениям, является убедительным", - говорит Каетан Выржиковски, нарративный дизайнер. "Liberté привносит новое чувство масштаба в рогуэлиту, построенную по принципу колоды, и сейчас самое время для игроков привести Рене к победе".