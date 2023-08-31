Прогулка по атмосферной локации в новом геймплейном ролике Lies of P

Компания NEOWIZ, разработчик и издатель игр в Южной Корее, представила геймплейный ролик игры Lies of P. Эти кадры можно было увидеть ранее во время интервью с порталом IGN, но в этот раз игровому процессу не мешают голоса за кадром и можно полностью погрузится в мрачную атмосферу предстоящего SoulsLike.
Незадолго до начала Gamescom NEOWIZ представила элегантный трейлер "How Many Lies?", в котором рассказала о новых врагах и локациях. А сегодня авторы решили устроить 7-ми минутную прогулку по улице Розы Изабелль. По словам разработчиков, эта улица когда-то была процветающим местом, наполненным искусством и романтикой. Ныне же оно пришло в упадок.
Lies of P уже ушла на золото и выйдет 19 сентября на PC, PlayStation и Xbox.
Офигенная игра, демку с удовольствием прошёл
Убогая хрень.
Жалко что ты такой