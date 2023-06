Публичная демо-версия Lies of P превысила 1 миллион загрузок за три дня ©

NEOWIZ, разработчик и издатель игр в Южной Корее, сообщил. что публичная демоверсия Lies of P за три дня была загружена более 1 миллиона раз на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Неожиданный запуск во время демонстрации Summer Game Fest, наряду с объявлениями о дате выхода во всем мире 19 сентября и доступности для предварительного заказа, демоверсия дает игрокам ранний доступ к первым двум главам Lies of P, включая сложные встречи с боссами, знакомство с ключевыми персонажи и уникальные области для исследования.

Объявления Lies of P на Summer Game Fest вызвали ажиотаж у фанатов и в тот день были одной из трех самых популярных тем в Твиттере по всему миру. Реакция фанатов на демоверсию была положительной, она получила 4,3 балла из 5 по отзывам пользователей на Xbox и вошла в сотню самых популярных игр в Steam по всему миру. Lies of P также достигла пика в 170 тысяч зрителей на Twitch и в настоящее время входит в десятку самых предзаказываемых игр для PlayStation.

В послании фанатам Lies of P директор проекта Дживон Чой сказал:

«Команда Lies of P усердно работала над созданием демоверсии, которая соответствует вашим ожиданиям, и нам приятно видеть положительный отклик! Мы с нетерпением ждем дальнейших отзывов, когда вы снова пройдете демоверсию, поэтому, пожалуйста, продолжайте их присылать, и 19 сентября мы выпустим самый лучший опыт Lies of P».