Lies Of P 19.09.2023
7 147 оценок

Публичная демо-версия Lies of P превысила 1 миллион загрузок за три дня

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monk70
Новости

NEOWIZ, разработчик и издатель игр в Южной Корее, сообщил. что публичная демоверсия Lies of P за три дня была загружена более 1 миллиона раз на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Неожиданный запуск во время демонстрации Summer Game Fest, наряду с объявлениями о дате выхода во всем мире 19 сентября и доступности для предварительного заказа, демоверсия дает игрокам ранний доступ к первым двум главам Lies of P, включая сложные встречи с боссами, знакомство с ключевыми персонажи и уникальные области для исследования.

Объявления Lies of P на Summer Game Fest вызвали ажиотаж у фанатов и в тот день были одной из трех самых популярных тем в Твиттере по всему миру. Реакция фанатов на демоверсию была положительной, она получила 4,3 балла из 5 по отзывам пользователей на Xbox и вошла в сотню самых популярных игр в Steam по всему миру. Lies of P также достигла пика в 170 тысяч зрителей на Twitch и в настоящее время входит в десятку самых предзаказываемых игр для PlayStation.

В послании фанатам Lies of P директор проекта Дживон Чой сказал:

«Команда Lies of P усердно работала над созданием демоверсии, которая соответствует вашим ожиданиям, и нам приятно видеть положительный отклик! Мы с нетерпением ждем дальнейших отзывов, когда вы снова пройдете демоверсию, поэтому, пожалуйста, продолжайте их присылать, и 19 сентября мы выпустим самый лучший опыт Lies of P».
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
fox nemets

Lies of P хорошая замена Бладборна для пк бояр)))не рофл она действительно хороша но я бы конечно сыграл бы лучше в Бладик на ПК))))))

5
Serpentrage

Как вы вообще можете сравнивать ЭТО и бладборн? Ну совершенно же кривая, с никакущим арт дизайном игра.

-8
Pravdarub Serpentrage

-Мама давай купим бладборн.

- У нас есть бладборн дома.

Бладборн дома...

0
AndralStormborn

Только демка есть или уже и фулл на торрентах можно найти?

0
JustA_NiceGuy

Лучше бы нормальную анимацию поворотов сделали. Позор для такой игры!

0
Zodiac169

Так давно народ ждал бладик на ПК, но как обычно получил bloodborne для нищих)

-4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это не бладик

1
bohdan2015

ну ещё бы, Steelrising бедненькая забытая, Lies P ещё и по game pass сольется) достойно:D

-4
fox nemets

Steelrising намного хуже и в плане окружения и в плане боевки..Какой умалишеный придумал сравнивать их???

1
Serpentrage fox nemets

Может потому что даже в стилрайзинге ВСЁ намного лучше? ты в эту демку дубовую играл?

-2