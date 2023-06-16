Публичная демо-версия Lies of P превысила 1 миллион загрузок за три дня

NEOWIZ, разработчик и издатель игр в Южной Корее, сообщил. что публичная демоверсия Lies of P за три дня была загружена более 1 миллиона раз на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Неожиданный запуск во время демонстрации Summer Game Fest, наряду с объявлениями о дате выхода во всем мире 19 сентября и доступности для предварительного заказа, демоверсия дает игрокам ранний доступ к первым двум главам Lies of P, включая сложные встречи с боссами, знакомство с ключевыми персонажи и уникальные области для исследования.
Объявления Lies of P на Summer Game Fest вызвали ажиотаж у фанатов и в тот день были одной из трех самых популярных тем в Твиттере по всему миру. Реакция фанатов на демоверсию была положительной, она получила 4,3 балла из 5 по отзывам пользователей на Xbox и вошла в сотню самых популярных игр в Steam по всему миру. Lies of P также достигла пика в 170 тысяч зрителей на Twitch и в настоящее время входит в десятку самых предзаказываемых игр для PlayStation.
В послании фанатам Lies of P директор проекта Дживон Чой сказал:
«Команда Lies of P усердно работала над созданием демоверсии, которая соответствует вашим ожиданиям, и нам приятно видеть положительный отклик! Мы с нетерпением ждем дальнейших отзывов, когда вы снова пройдете демоверсию, поэтому, пожалуйста, продолжайте их присылать, и 19 сентября мы выпустим самый лучший опыт Lies of P».
Lies of P хорошая замена Бладборна для пк бояр)))не рофл она действительно хороша но я бы конечно сыграл бы лучше в Бладик на ПК))))))
Как вы вообще можете сравнивать ЭТО и бладборн? Ну совершенно же кривая, с никакущим арт дизайном игра.
-Мама давай купим бладборн.
- У нас есть бладборн дома.
Бладборн дома...
Только демка есть или уже и фулл на торрентах можно найти?
Лучше бы нормальную анимацию поворотов сделали. Позор для такой игры!
Так давно народ ждал бладик на ПК, но как обычно получил bloodborne для нищих)
Это не бладик
ну ещё бы, Steelrising бедненькая забытая, Lies P ещё и по game pass сольется) достойно:D
Steelrising намного хуже и в плане окружения и в плане боевки..Какой умалишеный придумал сравнивать их???
Может потому что даже в стилрайзинге ВСЁ намного лучше? ты в эту демку дубовую играл?