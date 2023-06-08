Согласно японскому Amazon, Lies Of P выйдет в середине сентября ©

Подразделения Amazon славятся своими сливами информации о дате выхода игр и даже комплектации различных изданий. На этот раз отличилось японское подразделение компании, которое раньше времени опубликовали информацию о дате релиза Souls-подобного экшена Lies Of P.

Согласно тому, что бы опубликовано, Lies Of P выйдет 19 сентября 2023 года. Предзаказы стартуют завтра, 9 июня. Ограниченное издание игры будет включать стилбук, саундтрек, 2 значка с булавками и акриловое кольцо для ключей.

Вероятно, эту информацию сегодня объявят во время Summer Game Fest.