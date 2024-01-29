Читатели главного японского журнала Famitsu выбрали самые ожидаемые игры

Как и каждую неделю, в свет выходит рейтинг самых ожидаемых читателями главного японского журнала Famitsu игр, который, как обычно, дает нам представление о вкусах японских геймеров, зачастую сильно отличающихся от западных.
На первом месте снова Final Fantasy 7 Rebirth, за ней следует Like a Dragon: Infinite Wealth (уже доступна в магазинах, но голоса собирались с 10 по 16 января), а ремейк Persona 3 Reload занимает нижнюю ступень пьедестала. Полный список 30 лучших игр:
- [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 959 голосов
- [PS5] Like a Dragon 8 - 604 голоса
- [PS5] Persona 3 Reload - 477 голосов
- [PS5] Tekken 8 - 355 голосов
- [PS5] Pragmata - 267 голосов
- [PS5] Monster Hunter Wilds - 219 голосов
- [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door - 212 голосов
- [PS5] Dragon's Dogma 2 - 198 голосов
- [PS4] Like a Dragon 8 - 196 голосов
- [NSW] SaGa Emerald Beyond - 167 голосов
- [NSW] Unicorn Overlord - 166 голосов
- [PS4] Persona 3 Reload - 164 голоса
- [PS5] Metaphor: ReFantazio - 159 голосов
- [NSW] Ushiro - 156 голосов
- [NSW] Princess Peach: Showtime - 154 голоса
Как мы видим, в рейтинге представлены практически только игры, выпущенные в Японии, а на первых пяти позициях доминируют игры для PS5. Интересно, что четвертое и пятое места занимают Pragmata и Monster Hunter Wilds. Первая пропала с радаров после последней отсрочки, а до выхода второй остался как минимум год, но, видимо, приманка охоты слишком сильна, что доказывает и возвращение Monster Hunter World.
В остальном рейтинг демонстрирует определенный баланс между играми, выходящими на платформах PlayStation и Nintendo Switch, такими как ремейк Paper Mario: The Millennial Portal, Princess Peach: Showtime и Luigi's Mansion 2 HD.
Однако в списке в основном годнота! Вот за это я люблю японские игры - у них всегда много годноты. Не было ни одного года за последние лет 30, чтоб я не нашёл, во что бы поиграть. Но на западе с играми, к сожалению, всё совсем плохо нынче. А потому неудивительно, что западные геймеры часто плачут, мол игр нет, мол играть не во что. Отсюда приходим к выводу: прекращайте играть в западный хлам и приобщайтесь к настоящему серьёзному взрослому геймингу - к японским играм!
И где этот список? Почему я вижу здесь только 15 игр? Где оставшиеся?
Вкусы ипоняк, как обычно, уникальны и состоят из всякого порожняка.
сразу видно калоеды
хороший списочек