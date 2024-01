Like a Dragon: Infinite Wealth хорошо работает на ПК, без статтеров

SEGA выпустила Like a Dragon: Infinite Wealth. Авторы портала DSO Gaming решили быстро протестировать игру на NVIDIA GeForce RTX 4090 и поделиться первыми впечатлениями о производительности на ПК.

Для этих первоначальных тестов использовались: AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA GeForce RTX 4090, 64-разрядная версия Windows 10 и драйвер GeForce 551.23.

Like a Dragon: Infinite Wealth работает на движке Dragon Engine. Для тестов взяли первую область открытого мира в первой главе. Эта область должна дать довольно хорошее представление о том, как работает остальная часть игры.

Хорошая новость заключается в том, что NVIDIA GeForce RTX 4090 может постоянно поддерживать скорость более 90 кадров в секунду при собственных настройках 4K/Max. Более того, во время прогулки по городу не было замечено никаких заиканий. Вы даже не столкнетесь с заиканиями при компиляции шейдеров. В конце концов, игра скомпилирует свои шейдеры при первом запуске.

Like a Dragon: Infinite Wealth также выглядит лучше, чем предыдущая игра Like a Dragon: The Man Who Erased His Name. Что больше всего впечатлило, по крайней мере в первых частях игры, так это интерьеры. Студия Ryu Ga Gotoku улучшила их благодаря более совершенной системе освещения. Like a Dragon: Infinite Wealth оставила солидное и приятное первое впечатление.