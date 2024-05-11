Создатели Hades 2 пошли навстречу игрокам и снизили цену на игру в нескольких регионах

Как стало известно, сегодня разработчики из Supergiant Games снизили цену на Hades 2 в Steam в некоторых регионах - в ответ на многочисленные просьбы игроков.
Обратить внимание разработчиков на цену игры преимущественно просили польские игроки. Дело в том, что цена в данном регионе была одной из самых высоких (139 злотых ~ 35$) и даже превышала официальный ценник на игру в США в $30.
Разработчики изменили ценник на игру в польском регионе, уменьшив цену до 117 злотых. Так же скорректировали ценник в украинском регионе - с 600 до 460 гривен. В качестве приятного бонуса уже купившим игру игрокам так же вернули разницу в цене. В российском регионе цена на игру одна из самых низких и составляет 1100 рублей.
Многие игроки были приятно удивлены таким поступком студии, даже несмотря на то, что цена на игру снизилась незначительно. Игроки поблагодарили разработчиков и отметили, что планировали приобрести игру лишь после релиза и скидок, но теперь решили поддержать студию и приобрели игру уже сейчас.
Ой, и что же никто их не хейтит и не отменяют игру за то, что продается в россии??
Вообще есть большие корпорации которых попросили сверху, есть идейный издатели, остальные все продают в РФ.
игре ценник 100р, запустил и удалил, херота