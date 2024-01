Новый трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth демонстрирует протагониста и членов его команды

Компания Sega и разработчик RGG Studio опубликовали новый трейлер к предстоящей пошаговой приключенческой ролевой игре Like a Dragon: Infinite Wealth, представляющий главного героя Ичибана Касугу вместе с различными членами партии, которые будут ему помогать.

В состав партии входят такие вернувшиеся персонажи, как Нанба и Адачи, а также новые члены - Читосе и Томизава. В трейлере также подчеркиваются подвиги Ичибана и компании из предыдущей игры, Yakuza: Like a Dragon.

Действие Like a Dragon: Infinite Wealth происходит после событий Yakuza: Like a Dragon, в которой был представлен новый протагонист Ичибан Касуга, и после Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в которой подробно описывались обстоятельства, окружающие Кирю перед этим новым путешествием.

Потеряв работу в Hello Work, Ичибан получает задание разыскать свою мать на Гавайях, в результате чего у него появляются новые союзники и враги, а также раскрывается заговор, подобного которому еще не было. Вернулась система заданий, появилось бесчисленное количество новых мини-игр, что делает игру похожей на отпуск.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC 26 января 2024 года.