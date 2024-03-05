В Like a Dragon: Infinite Wealth могло быть три дополнительных профессии

Like a Dragon: Infinite Wealth стала одной из первых крупных игр, вышедших в этом году, и отлично себя зарекомендовала, показав высокие рейтинги и неплохие показатели продаж. На сегодняшний день это самая большая игра в серии, в которой, помимо всего прочего, представлено 27 совершенно разных (как по внешнему виду, так и по характеристикам) профессий.

На самом деле, их могло бы быть еще больше, однако разработчикам пришлось отступить. В интервью Kotaku ведущий продюсер Хироюки Сакамото сообщил:

Должен сказать, их много! В первоначальном варианте были баскетболисты, курьеры и истребители вредителей, но мы отказались от них, понимая всю вариативность этой работы. Враги также являются довольно уникальными персонажами с множеством деталей и уникальными концепциями, что было большой проблемой.

В Infinite Wealth вам предстоит исследовать три сложные городские среды (Гонолулу, Йокогама и Камурочо), и у вас никогда не будет недостатка в вариантах, чем заняться. Но одно из самых увлекательных занятий в игре - это уход от всего этого. Это была бы не игра Like A Dragon, если бы в ней не было какой-нибудь значимой мини-игры, на которую можно потратить дюжину часов, например, управлять кабаре-клубом или стать магнатом недвижимости. Ответ Infinite Wealth - это курортный конструктор Dondoko Island, вдохновленный Animal Crossing. Но вместо милых кукольных домиков из Sylvanian Families или Sanrio вы строите караоке-бары, лапшичные и мыльные заводы.

Для Сакамото и остальных членов команды RGG не было места для полумер или упрощения опыта. В результате получился захватывающий и в то же время холодный симулятор управления курортом, позволяющий превратить свалку в место мечты, и его манящая песня сирены будет звать вас даже после того, как вы пройдете основной сюжет.