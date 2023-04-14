The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
6.9 124 оценки

Опубликованы системные требования The Lord of the Rings: Gollum

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monk70
Новости

Компания Daedalic Entertainment опубликовала официальные системные требования к компьютерной игре The Lord of the Rings: Gollum. Согласно спецификациям, игра будет поддерживать как DX11, так и DX12 и потребует 45 ГБ свободного места на жестком диске.

Для игр в разрешении 1080p и средних настройках без трассировки лучей геймерам на ПК потребуется Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ. Daedalic также предлагает использовать NVIDIA GTX 1080 или RTX 2060.

Для игры в разрешении 1440p и высоких настройках с трассировкой лучей Daedalic рекомендует использовать Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600 с 32 ГБ ОЗУ. Однако похоже, что трассировка лучей будет тяжеловата в этой игре. При включенном DLSS Quality разработчики рекомендуют использовать NVIDIA GeForce RTX 3080.

Системные требования

Минимальные (1080p, средние настройки, без трассировки лучей):

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: GTX 1080 / RTX 2060
  • DirectX: версия 11
  • Хранилище: 45 ГБ свободного места

Рекомендуемые (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей):

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600
  • Память: 32 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: RTX 3080 (с DLSS Quality)
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 45 ГБ свободного места

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая.

ПК
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
bysaturn

4770 в минималках и 6100 в рекомендуемых?

Что за бред мягко говоря?

8
erkins007

Аvх2 например требуется. Он с 4 поколения интелов.

-4
Dry2Ice

Ну там пометка, что это для 2К высоких и ретрейсинга в 60 fps, что примерно является стандартными требованиями последнее время для таких настроек. Тут опять же мы не знаем, что такое средние настройки, а что высокие, так что оптимизация может быть вполне нормальной по современным меркам. А процессор скорее всего такой из-за линейности проекта и кучи бутылочных горлышек.

0
bysaturn Dry2Ice

Прямо вижу как двухядерный i3-6100 в лёгкую даёт 60 фпс с высокими настройками в 1440p в то время как четырехъядерный i7-4770 еле дышит в 1080p со средними настройками.

Системные требования от балды.

2
Batchankoff bysaturn

2 ядра, 2 гига, 2к 😀

-1
dreamevil2067

Грустно для такой графики

3
ABOMINOG1

оптимизации 0

2
caliskan

Ну 3080 для 2к с трассировкой и длсс качество это как то многовато, походу оптимизация будет не очень, но хотя бы честно пишут чего ждать

1
Dok Rolf

Киберпанк поржал.

0
caliskan Dok Rolf

Ну ты сравнил. Киберпанк намного графонистее. Но так то 3080 тянет киберпанк в 2к на высоких с трассировкой и длсс качество если не включать трассировку пути которой в голлуме явно не будет

0
tvorog8088

Русик заявлен, можно будет попробовать, тем более похоже денувы не будет.

1
AndruhaGruz
1
Artery Kaulitz

- Требуется Intel i3-6100
- Требуется RTX 3080 (и то c DLSS) и 32 GB RAM

1