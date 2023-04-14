Опубликованы системные требования The Lord of the Rings: Gollum

Компания Daedalic Entertainment опубликовала официальные системные требования к компьютерной игре The Lord of the Rings: Gollum. Согласно спецификациям, игра будет поддерживать как DX11, так и DX12 и потребует 45 ГБ свободного места на жестком диске.
Для игр в разрешении 1080p и средних настройках без трассировки лучей геймерам на ПК потребуется Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ. Daedalic также предлагает использовать NVIDIA GTX 1080 или RTX 2060.
Для игры в разрешении 1440p и высоких настройках с трассировкой лучей Daedalic рекомендует использовать Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600 с 32 ГБ ОЗУ. Однако похоже, что трассировка лучей будет тяжеловата в этой игре. При включенном DLSS Quality разработчики рекомендуют использовать NVIDIA GeForce RTX 3080.
Системные требования
Минимальные (1080p, средние настройки, без трассировки лучей):
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GTX 1080 / RTX 2060
- DirectX: версия 11
- Хранилище: 45 ГБ свободного места
Рекомендуемые (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей):
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600
- Память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RTX 3080 (с DLSS Quality)
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 45 ГБ свободного места
The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая.
4770 в минималках и 6100 в рекомендуемых?
Что за бред мягко говоря?
Аvх2 например требуется. Он с 4 поколения интелов.
Ну там пометка, что это для 2К высоких и ретрейсинга в 60 fps, что примерно является стандартными требованиями последнее время для таких настроек. Тут опять же мы не знаем, что такое средние настройки, а что высокие, так что оптимизация может быть вполне нормальной по современным меркам. А процессор скорее всего такой из-за линейности проекта и кучи бутылочных горлышек.
Прямо вижу как двухядерный i3-6100 в лёгкую даёт 60 фпс с высокими настройками в 1440p в то время как четырехъядерный i7-4770 еле дышит в 1080p со средними настройками.
Системные требования от балды.
2 ядра, 2 гига, 2к 😀
Грустно для такой графики
оптимизации 0
Ну 3080 для 2к с трассировкой и длсс качество это как то многовато, походу оптимизация будет не очень, но хотя бы честно пишут чего ждать
Киберпанк поржал.
Ну ты сравнил. Киберпанк намного графонистее. Но так то 3080 тянет киберпанк в 2к на высоких с трассировкой и длсс качество если не включать трассировку пути которой в голлуме явно не будет
Русик заявлен, можно будет попробовать, тем более похоже денувы не будет.
- Требуется Intel i3-6100
- Требуется RTX 3080 (и то c DLSS) и 32 GB RAM