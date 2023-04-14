Опубликованы системные требования The Lord of the Rings: Gollum ©

Компания Daedalic Entertainment опубликовала официальные системные требования к компьютерной игре The Lord of the Rings: Gollum. Согласно спецификациям, игра будет поддерживать как DX11, так и DX12 и потребует 45 ГБ свободного места на жестком диске.

Для игр в разрешении 1080p и средних настройках без трассировки лучей геймерам на ПК потребуется Intel i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ. Daedalic также предлагает использовать NVIDIA GTX 1080 или RTX 2060.

Для игры в разрешении 1440p и высоких настройках с трассировкой лучей Daedalic рекомендует использовать Intel i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600 с 32 ГБ ОЗУ. Однако похоже, что трассировка лучей будет тяжеловата в этой игре. При включенном DLSS Quality разработчики рекомендуют использовать NVIDIA GeForce RTX 3080.

Системные требования

Минимальные (1080p, средние настройки, без трассировки лучей):

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: GTX 1080 / RTX 2060

DirectX: версия 11

Хранилище: 45 ГБ свободного места

Рекомендуемые (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей):

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600

Память: 32 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RTX 3080 (с DLSS Quality)

DirectX: версия 12

Хранилище: 45 ГБ свободного места

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая.