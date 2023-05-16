Фанаты Lord of the Rings Online не боятся новой высокобюджетной MMO от Amazon ©

Вчера стало известно, что Amazon Games и Embracer Group заключили соглашение о создании высокобюджетной MMO по "Властелину колец". Но на видеоигровом рынке уже долгое время существует одна MMO по творчеству Дж.Р.Р. Толкина.

The Lord of the Rings Online вышла на рынок в эпоху расцвета MMO в 2007 году. LOTRO никогда не бросала вызов самым крупным именам в жанре, но ей удалось выжить в то время, когда многие другие ММО-проекты умерли ранней смертью. Сосредоточенная на творчестве Толкина игра сохранила достаточно преданных игроков, чтобы спустя более десяти лет после своего первоначального запуска получать новые дополнения.

Но для старой игры новый высокобюджетный конкурент в той же вселенной мог бы быть потенциальной угрозой существования. Конечно, рынок недостаточно велик, чтобы поддерживать две разные MMO, основанные на одной и той же интеллектуальной собственности?

Вы можете так думать, но, по мнению фанатов LOTRO, о ММО Amazon Lord of the Rings не стоит беспокоиться, по крайней мере, пока. На тематических форумах LOTRO, отмечается, что "Amazon уже второй раз пытается разработать LOTR MMO". Их первая попытка была отменена в 2021 году.

Другой фанат отмечает, что между анонсом и запуском New World, которая стартовала в 2021 году, прошло почти шесть лет. Если следовать аналогичным временным рамкам, то LOTRO не столкнется с реальной конкуренцией до 2029 года.

Говоря о New World, эта игра приводится в качестве еще одной причины, по которой фанаты не должны слишком беспокоиться о судьбе LOTRO. По словам одного из фанатов, эта игра "имела успех в течение месяца, а затем утонула". Сильный старт New World был быстро подорван значительными проблемами с регулированием экономики, и хотя она не была полностью заброшена, количество игроков в Steam фиксирует значительное падение численности игроков.

Но некоторые пользователи все таки выразили свое беспокойство. По словам одного из них, они обеспокоены тем, что слухи о новом проекте "отпугнут новых игроков от LOTRO", что приведет к закрытию некоторых серверов. Другой говорит, что, возможно, разработчики отвлекают ресурсы от игры в преддверии того, как предстоящий конкурент повлияет на их аудиторию. Однако первая попытка Amazon так и не оказала заметного влияния на LOTRO, несмотря на то, что ее разработка продвинулась значительно дальше, чем эта новая MMO.

Немногие игры сохраняют актуальность (или игроков) в течение 15 лет и более, и поэтому судьба такой старой игры, как LOTRO, никогда не будет ясна. Однако, что кажется вполне определенным, так это то, что ее поклонники не собираются позволить новому блестящему претенденту от Amazon стать автоматической заменой их версии Средиземья.