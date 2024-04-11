На консолях теперь доступен психологический триллер под названием Loretta

Релиз психологического триллера под названием Loretta от российского разработчика Якова Бутузова состоялся на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Издательство Dangen Entertainment взяло на себя ответственность по портированию игры на консоли и представило запоминающийся трейлер.

В трейлере показываются разные сцены игрового процесса: от спокойных пейзажей до мрачных локаций и ужасных убийств. Комментарии пользователей лишь подтверждают положительное впечатление от просмотра трейлера, а некоторые даже упомянули другой зловещий триллер под названием The Cat Lady.

Игра Loretta изначально выпущена для ПК в феврале 2023 года и уже завоевала популярность на платформе Steam. Пользовательские обзоры полны восторга, отмечается успешное сочетание квестов и визуальных новелл, захватывающий сюжет и проработка характеров персонажей.

События Loretta разворачиваются в 1940-х годах в Америке. Главная героиня, Лоретта, является женой писателя и домохозяйкой. Она сталкивается с непростыми проблемами в жизни и личных отношениях, но выбирает нелегальные методы для их решения. С каждым совершенным преступлением у нее все меньше остается надежды на хороший исход.