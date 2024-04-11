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Loretta 16.02.2023
Адвенчура, Инди
5.9 13 оценок

На консолях теперь доступен психологический триллер под названием Loretta

Simple Jack
Новости

Релиз психологического триллера под названием Loretta от российского разработчика Якова Бутузова состоялся на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Издательство Dangen Entertainment взяло на себя ответственность по портированию игры на консоли и представило запоминающийся трейлер.

В трейлере показываются разные сцены игрового процесса: от спокойных пейзажей до мрачных локаций и ужасных убийств. Комментарии пользователей лишь подтверждают положительное впечатление от просмотра трейлера, а некоторые даже упомянули другой зловещий триллер под названием The Cat Lady.

Игра Loretta изначально выпущена для ПК в феврале 2023 года и уже завоевала популярность на платформе Steam. Пользовательские обзоры полны восторга, отмечается успешное сочетание квестов и визуальных новелл, захватывающий сюжет и проработка характеров персонажей.

События Loretta разворачиваются в 1940-х годах в Америке. Главная героиня, Лоретта, является женой писателя и домохозяйкой. Она сталкивается с непростыми проблемами в жизни и личных отношениях, но выбирает нелегальные методы для их решения. С каждым совершенным преступлением у нее все меньше остается надежды на хороший исход.

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Loretta
16.02.2023
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