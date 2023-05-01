В Amazon решили закрыть официальные форумы для Lost Ark и New World, что разозлило игроков

Официальные площадки для сообществ больше не нужны, считают в Amazon. Компания приняла действительно странное решение, что не на шутку разозлило игроков. Amazon закрыла все официальные форумы для своих самых популярных многопользовательских игр: Lost Ark и New World. Теперь игроков отправляют в Discord или другие площадки.
С чем связано решение закрыть форумы New World и Lost Ark не совсем понятно. Это две многопользовательские игры с большой аудиторией, которое необходимо общение в рамках игрового обсуждения. В Amazon заявили, что переход в Discord позволит повысить качество и популярность будущих обсуждение, однако с этим согласились немногие.
Игроки массово критикуют решение Amazon, называя переход в Discord "полным абсурдом". По мнению пользователь Discord не предназначен активного обсуждения. Более того, там нельзя в свободной форме создавать ветки для обсуждений и поддерживать их, ведь там отсутствует необходимая навигация. Теперь многие переживают из-за того, что найти решение игровых или технических проблем станет просто невозможно. Поэтому в сообществе призывают игроков переходить на неофициальные форумы, где можно продолжить "нормальное" общение.
И какой умник придумал эту "гениальную" идею?
Для таких компаний обычные игроки - это просто быдло, приносящее деньги. Как плевали они на них и кормили с лопаты, так дальше и будут делать.
Вон Беседка тоже удалили форумы Фоллаут 76 год назад и послала всех в Дискорд и ничего, все смирились и уже забыли про это.
Так же и тут, игроки повозмущаются немного, потом примут как данность и забудут...
Не скажи, по new world разрабы много чего сделали с того что игроки предлагали.
А потом удивляются "черным русалочкам".
В Discord и других площадках есть сильная бестолковая модерация, вот и закрыли форумы.
Неистово плюсую. Это как в Армате закрыли форумы и перевели в этот мерзкий дискорд. Ну собственно на этом всё более менее активное сообщество и умерло. А анальная модерация свела всю активность к десятку "удобных" сообщений в день.
чем тебе дискорд не угодил?Практично и удобно. Или ты у нас любитель скайпа)))
Осталось убрать из ммошек чаты.
юбисофт тоже закрывает форумы, переходя в дерьмодискорд
Пожаловались из тех кто обсирали в стиме что у них игра не доступна регионе, додики, и дурачки) Амазон правильно делает) Туда вас всех в один котёл хомячки))))
Думаю это преувеличение.
Как же я люблю эти заголовки. Где обещанное бешенство хомячков?
где страсть? где подача? где детонатор?
В это кто-то еще играет? лол
Ну Lost Ark относительно неплоха. хорошо оптимизирована и там интересно искать тайники на картах. исследовать мир) Хоть она так же и обычная гриндилка)
Ну объективно говоря Lost Ark реально не плоха. Там много хороших идей заложено.
Но тот факт, что это дрочильня никто не отменял. Лично у меня на такое времени давно нет.
Главное она изометрия, а это уже жирный минус, особенно для ммо.
Вот не знаю, Path of Exile и Lost Ark единственные ММО, которые отлично играются именно в изометрии. Я не представляю, как на некоторых билдах, с некоторыми механиками и боёвкой, играть от третьего лица в данные игры
PoE не ммо. И да, поэтому там изометрия терпима
По факту Discord реально намного удобнее. Поиск отлично работает. Ну а возможность создавать свободные темы и т.д. это всё настраивается. Если владелец канала на дискорде всё настроит, оно мало чем будет отличаться от обычных форумов. Лично я считаю Discord очень удобной штукой. Очень давно им пользуюсь. Нытьё игроков мне непонятно.
Единственный минус может заключаться в том, что исчезнут некоторые интересные ветки форума, возможно, даже с полезной информацией для игроков. Но в остальном дискорд намного лучше обычных форумов, как по мне.