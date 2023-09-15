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Lost Ark 07.11.2018
7.1 296 оценок

В Lost Ark раскрыли детали сражения с Хранителем Каргадис и мировым боссом Дракхос

Степан Игнатьев Андреевич

14 сентября опубликована ещё одна порция подробностей обновления "Волдайк" в Lost Ark, издатель Astrum рассказал про боссов и предстоящие испытания в Чертогах.

Чудовище Каргадис хочет разрушить всю Акрасию с помощью силы молний, начиная с 1610 уровня снаряжения можно бросить вызов Хранителю и получить достижения, сундук и награды.

В области "Великие дождевые леса" можно найти мирового босса Дракхос. За победу над гигантским хищником выдадут рецепты, украшения, десятую звезду Альбиона, самоцветы.

Дополнительно обещают пятый этап Эйва и новые Чертоги Хаоса "Призраки прошлого", доступные после завершения сюжетного задания "Наследие Арденто".

Напоминаем, что крупный патч выпустят на следующей неделе, добавив целый континент Волдайк, систему эликсиров и подземелье "Башня слоновой кости".

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