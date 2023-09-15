В Lost Ark раскрыли детали сражения с Хранителем Каргадис и мировым боссом Дракхос

14 сентября опубликована ещё одна порция подробностей обновления "Волдайк" в Lost Ark, издатель Astrum рассказал про боссов и предстоящие испытания в Чертогах.
Чудовище Каргадис хочет разрушить всю Акрасию с помощью силы молний, начиная с 1610 уровня снаряжения можно бросить вызов Хранителю и получить достижения, сундук и награды.
В области "Великие дождевые леса" можно найти мирового босса Дракхос. За победу над гигантским хищником выдадут рецепты, украшения, десятую звезду Альбиона, самоцветы.
Дополнительно обещают пятый этап Эйва и новые Чертоги Хаоса "Призраки прошлого", доступные после завершения сюжетного задания "Наследие Арденто".
Напоминаем, что крупный патч выпустят на следующей неделе, добавив целый континент Волдайк, систему эликсиров и подземелье "Башня слоновой кости".