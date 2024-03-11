Сиквел "Братьев Супер Марио в кино" и дата выхода Paper Mario: The Thousand-Year Door были не единственными анонсами Nintendo на День 2024 года. Она также подтвердила, что игра Luigi's Mansion 2 HD выйдет 27 июня на Nintendo Switch.
Разработкой игры занимается Next Level Games, известная по Luigi's Mansion 3, и она основана на Luigi's Mansion: Dark Moon для Nintendo 3DS, в ремастере Луиджи снова сразится со своим заклятым врагом - королем Бу. После того как тот разбил Темную Луну на пять частей, заставив призраков Эвершейд Вэлли сойти с ума, водопроводчик отправляется в разные особняки, чтобы собрать их.
Каждый особняк предлагает уникальную тематику, планировку и головоломки, которые нужно решить. У Луиджи также есть новые гаджеты, например, устройство Dark-Light Device, позволяющее открывать скрытые двери и предметы. Кроме того, в игре есть кооперативный режим ScareScrapper, в котором четыре игрока должны очистить случайно сгенерированные этажи от призраков.