PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs стала доступна на ПК и консолях

Разработчик Amber Studio и издатель Bandai Namco объявили, что PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs уже вышла на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В честь выхода игры был выпущен новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.

Игра представляет собой расширенное переиздание PAC-MAN Mega Tunnel Battle - многопользовательской игры в стиле королевской битвы, которая первоначально была выпущена на Google Stadia, но затем была удалена из-за закрытия Stadia в начале 2023 года.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, в которой игрокам предстоит сразиться с 63 другими игроками в безумной борьбе за выживание. Игрокам придется постараться очистить свои собственные лабиринты от гранул, а также справиться с лабиринтами соперников.

Стандартный режим Elimination в PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs есть рейтинговый и нерейтинговый режимы, в первом из которых также есть таблицы лидеров. Также в игре есть миссии, выполняя которые можно получить дополнительные награды в виде косметических преметов.

Более подробную информацию о PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs читайте в нашем обзоре.