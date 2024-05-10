Трейлер коллаборации Overwatch 2 x Porsche

Пока в других популярных играх проходят коллабы с известными звездами, фильмами и комиксами, в Overwatch 2 же намечается ивент в честь совместного сотрудничества с брендом по производству автомобилей - Porsche.
В честь этого события разработчики опубликовали анимационный трейлер, в котором продемонстрировали новый скин для мехи Дивы и обьявили дату запуска ивента - 24 мая.
Судьба Пусана зависит от героической D.Va из Overwatch, ее механика Дэ Хёна и передовых технологий нового полностью электрического Porsche Macan Turbo 2025. Приготовьтесь к высоковольтному приключению в этой электрической коллаборации, где герои управляют будущим.
Узнайте, что получится, когда элегантный дизайн, вдохновленный новыми полностью электрическими Porsche Macan Turbo 2025 и Porsche Taycan, пользовательские внутриигровые звуковые эффекты и чистое инженерное мастерство объединятся, чтобы создать нечто поистине культовое.
Я так понимаю всё коллабы с транспортными средствами будут исключительно связаны с Дивой?))
ВТФ ДИВА СИЛЬВЕРХЕНД??