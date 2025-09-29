Lumines Arise получила новый трейлер: новая головоломка для фанатов Tetris Effect

Игра с PlayStation Portable Lumines получает долгожданное продолжение. Lumines Arise выйдет 11 ноября 2025 года на PS5, PS VR2 и Steam, обещая стать визуально и музыкально впечатляющей головоломкой нового поколения.

Проект от студии Enhance Games сохраняет дух оригинала, добавляя современную графику, сложные механики и захватывающий ритм. Игроки вновь смогут погрузиться в динамичные матричные пазлы, где каждый блок синхронизируется с музыкой, создавая эффект полного погружения.

На Tokyo Game Show 2025 был показан свежий трейлер: геймплейные отрывки органично сочетаются с музыкальным сопровождением, мгновенно захватывая внимание. Авторы вдохновились подходом Tetris Effect, добавив собственные визуальные и аудиальные элементы, чтобы сделать Lumines Arise самостоятельной и уникальной головоломкой для поклонников жанра.

С релизом этой игры фанаты смогут испытать знакомое удовольствие от Lumines, но уже в формате современной, стильной и глубокой головоломки, где ритм и визуальные эффекты играют ключевую роль.