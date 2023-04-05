Luna Abyss
6.5 28 оценок

Создатели Luna Abyss черпали вдохновение из NieR: Automata и Bloodborne

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ltdx
Новости

Журналисты VG247 в ходе конференции разработчиков игр GDC имели честь пообщаться с креативным директором хоррора Luna Abyss Бенни Хиллом (Benni Hill), который рассказал о творческих ориентирах, которых придерживается его команда при создании проекта.

Игры, которыми я и арт-директор Гарри Корр были увлечены, больше ориентированы на экшен. Нам нравятся темные и таинственные пространства — мы большие поклонники Nier Automata, то же самое касается Dark Souls и Bloodborne. Это был момент в нашей карьере, когда мы просто решили: да, давайте просто сделаем игру нашей мечты.

В Luna Abyss игроки вместе со своим проводником, роботизированным тюремным охранником по имени Айлин, должны выяснить, что случилось с затерянной колонией Луны. В чем секрет некогда процветающего города Греймонт? И что это за странные голоса, которые взывают к вам из глубины?

Даты релиза у Luna Abyss пока нет, но проект разрабатывается в версиях для PC (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
bohdan2015

Продолжение DS 3 Awakened :XD

не, ну проект выглядит многообещающе)

1
Ashley_Girl
креативным директором хоррора Luna Abyss Бенни Хиллом
Спойлер
1
saa0891

Ну выглядит очень атмосферно и крипово,больше всего радует что это не очередная ммо дрочильня,ну и походу игра будет достаточно хардкорная,ещё очень напомнило Remnant: From the Ashes.

0
PuserG

"креативным директором хоррора - Бенни Хиллом"

Интересно) Я прям слышу и вижу этот хоррор)

0