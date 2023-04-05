Создатели Luna Abyss черпали вдохновение из NieR: Automata и Bloodborne ©

Журналисты VG247 в ходе конференции разработчиков игр GDC имели честь пообщаться с креативным директором хоррора Luna Abyss Бенни Хиллом (Benni Hill), который рассказал о творческих ориентирах, которых придерживается его команда при создании проекта.

Игры, которыми я и арт-директор Гарри Корр были увлечены, больше ориентированы на экшен. Нам нравятся темные и таинственные пространства — мы большие поклонники Nier Automata, то же самое касается Dark Souls и Bloodborne. Это был момент в нашей карьере, когда мы просто решили: да, давайте просто сделаем игру нашей мечты.

В Luna Abyss игроки вместе со своим проводником, роботизированным тюремным охранником по имени Айлин, должны выяснить, что случилось с затерянной колонией Луны. В чем секрет некогда процветающего города Греймонт? И что это за странные голоса, которые взывают к вам из глубины?

Даты релиза у Luna Abyss пока нет, но проект разрабатывается в версиях для PC (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5.