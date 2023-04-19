Состоялся релиз The Mageseeker, и судя по первым отзывам, ролевая игра порадует не только поклонников вселенной LoL ©

Вчера дебютировала The Mageseeker: A League of Legends Story, представляющая собой несколько иную игру во вселенной LoL, чем то, что Riot Games выпускала до сих пор. В то же время эта ролевая игра в стиле пиксель-арт получает первые рецензии, в которых она высоко оценивается.

Прежде всего, в игре, получившей признание критиков, есть увлекательная и приятная боевая система. Особого внимания заслуживает способность главного героя, Сайласа, которая позволяет ему красть заклинания, используемые врагами. Музыкальное и графическое оформление также получило высокую оценку; по словам журналистов, впечатляющие магические атаки хорошо сочетаются с окружением в стиле пиксель-арт. В этом аспекте нет ничего удивительного: разработчики The Mageseeker: A League of Legends Story ранее были ответственны за столь же привлекательную Moonlighter.

Чаще всего рецензенты говорят о том, что вам не нужно быть знакомым со вселенной LoL, чтобы получить удовольствие от The Mageseeker. Для тех, кто отошел от жанра MOBA, она может стать довольно приятной альтернативой, тем более если вы предпочитаете "однопользовательский" опыт. Впрочем, изгнанники игр Riot тоже найдут здесь занятие по душе, наконец-то ближе познакомившись с историей знаменитых чемпионов.

На данный момент средняя оценка игры на OpenCritic составляет 82%. В Steam - 83% положительных отзывов. Средний балл журналистов также находится в районе 8/8.5 из 10.